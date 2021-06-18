الجمعة 18-06-2021
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الجمعة، 18-06-2021 10:18 ص

فنانة مصرية معتزلة تظهر في حفل زفاف ابنتها... فيديو

زفاف


الوكيل الإخباري - شهد أحد الفنادق الكبرى في مدينة الإسكندرية في الشمال المصري حفل زفاف ابنة الفنانة المصرية المعتزلة علا غانم.

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وبحسب مقطع فيديو نشره مصفف الشعر كريم زناتي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، إنستغرام، فقد ظهرت الفنانة المصرية المعتزلة علا غانم أثناء قيامها بالتحضير لحفل زفاف ابنتها على رجل الأعمال المصري عبد الرحمن علاء في أحد فنادق مدينة الإسكندرية.


وكان رواد مواقع التواصل قد تداولوا صورا للفنانة المعتزلة في حفل الزفاف، مما يعتبر الظهور الثاني لها منذ أن أعلنت اعتزالها الفن في 2017.


وقد ظهرت علا أخيرًا في مصر لأول مرة منذ سفرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وغيابها تمامًا عن الأضواء.


وتحدث رواد مواقع التواصل عن التشابه الكبير بين علا وابنتها العروس كاميلي، وذلك بعد انتشار صور حفل الزفاف.

 

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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