فنانون يؤجلون حفلاتهم في الكويت حدادا على وفاة رئيس الامارات

الوكيل الإخباري-أعلنت الفنانة السورية أصالة عن تأجيل حفلها في الكويت حدادًا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والذي وافته المنية أمس الجمعة عن عمر يناهز 73 عامًا بعد صراع مع المرض.



وكتبت أصالة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي: "احتراماً وتقديراً لأهلي في الإمارات قرّرنا تأجيل الحفل لموعد آخر، رحم الله قائد الإمارات وكلّ التّعازي لشيوخنا الكبار، داعين الله لهم بالعمر المديد والصحّة التّامّه، ليكملوا مسيرة النّجاح والتًقدم، رحم الله سموّ الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان".





احتراماً وتقديراً لأهلي في الإمارات قرّرنا تأجيل الحفل لموعد آخر .. رحم الله قائد الإمارات وكلّ التّعازي لشيوخنا الكبار داعين الله لهم بالعمر المديد والصحّة التّامّه ..ليكملوا مسيرة النّجاح والتًقدم .. رحم الله سموّ الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان #خليفة_بن_زايد_آل_نهيان May 13, 2022

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وكان قد أعلن الفنان المصري محمد حماقي عن تأجيل حفله الذي كان من المقرر إقامته الجمعة في الكويت حدادا على وفاة رئيس الامارات الشيخ خليفة بن زايد.

وكتب محمد حماقي: بسبب مصابنا الجلل في وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أقدم اعتذاري للجمهور الكويتي عن تأجيل حفل اليوم لموعد لاحق، سوف يتم إعلانه وإعلان كافة التفاصيل من خلال الشركة المنظمة.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.



