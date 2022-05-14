السبت 14-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

تجارة عمان: 32.123 مليار دينار الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي

المجلس الأعلى للاتحاد ينتخب محمد بن زايد رئيسا لدولة الإمارات

مراكز فحص كورونا طيلة الأسبوع - أسماء

الضمان يوضح حول حقيقة زيادة رواتب متقاعدي المُبكر 30 ديناراً

الجامعة الأردنية تعلن فترة التسجيل للفصل الصيفي اعتبارا من الأحد

نقابة صالونات التجميل: وافدون يمارسون المهنة و"عمالة الشنطة" تنتشر

درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بـ 9 درجات في المملكة

واشنطن بوست: بايدن أكد على دور الأردن في الوصاية على المقدسات بالقدس

بعد الإعصار.. عربة ذهبية غامضة تظهر على الساحل الهندي

ارتفاع أسعار النفط عالميا

السبت، 14-05-2022 11:31 ص

فنانون يؤجلون حفلاتهم في الكويت حدادا على وفاة رئيس الامارات

9999999999


الوكيل الإخباري-أعلنت الفنانة السورية أصالة عن تأجيل حفلها في الكويت حدادًا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والذي وافته المنية أمس الجمعة عن عمر يناهز 73 عامًا بعد صراع مع المرض.

وكتبت أصالة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي: "احتراماً وتقديراً لأهلي في الإمارات قرّرنا تأجيل الحفل لموعد آخر، رحم الله قائد الإمارات وكلّ التّعازي لشيوخنا الكبار، داعين الله لهم بالعمر المديد والصحّة التّامّه، ليكملوا مسيرة النّجاح والتًقدم، رحم الله سموّ الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان".


وكان قد أعلن الفنان المصري محمد حماقي عن تأجيل حفله الذي كان من المقرر إقامته الجمعة في الكويت حدادا على وفاة رئيس الامارات الشيخ خليفة بن زايد.

اضافة اعلان

 

وكتب محمد حماقي: بسبب مصابنا الجلل في وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أقدم اعتذاري للجمهور الكويتي عن تأجيل حفل اليوم لموعد لاحق، سوف يتم إعلانه وإعلان كافة التفاصيل من خلال الشركة المنظمة.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
d3613852-f396-4987-9067-c9d51058431d

هند صبري تطالب بالمساواة في الأجور بين الفنانين والفنانات

9999171704

لهذا السبب انفصلت ياسمين صبري عن أبو هشيمة

1843081_1652344930

أيمن رضا يهاجم مخرج مسلسل "الكندوش" ويتخذ هذا القرار !

ahlam-1

أحلام تحتفل بيوم ميلاد إبنها -صورة

17-02-22-871348238

"وعرفتك" للفنان ماجد المهندس تتخطى حاجز ال 15 مليون مشاهدة

30-09-21-953633551

هاندا أرتشيل تتألق بأحدث ظهور لها -صور

أخبار متعلقة
199406Image1

فنانون عرب ينعون الإعلامية الشهيدة شيرين أبو عاقلة

320223014828618098919

مفاجأة غير متوقعة حول ثروة أصالة .. كم تبلغ؟