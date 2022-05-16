فنانون يعايدون نانسي عجرم بيوم ميلادها

الوكيل الإخباري-يصاف اليوم عيد ميلاد الفنانة اللبنانية المتميزة نانسي عجرم فسارع العديد من النجوم لمعايدتها .
منهم الفنانة نجوى كرم التي كتبت على صفحتها: عقبال المية.. ان شاء الله كل سنينك الجاية بتحملك السعادة والصحة والنجاح.
3a2beel l miyyi,— Najwa Karam (@najwakaram) May 16, 2022
Nchallah sniinik l jeeyi bte7mellik l sa3aadi wel so77a wel najee7 😘
Happy Birthday @NancyAjram
من ناحيته كتب الفنان وسام الأمير: أتمنى لك في عامك هذا عمراً مديداً وقلباً سعيداً ونجاحاً محققاً وليس بعيداً..
كل سنة وأنت بالف خير
🟥⬅️ أتمنى لك في عامك هذا عمراً مديداً وقلباً سعيداً ونجاحاً محققاً وليس بعيداً❤— Wissam El Amir - وسام الأمير (@wissamelamirlb) May 16, 2022
كل سنة وأنت بالف خير،،،😘🌹🥂🎁🎂@NancyAjram #wea #وسام_الامير pic.twitter.com/sxtnP0D588
@NancyAjram happy birthday my dearest friend 🎂— Bassem Moughnieh (@Bassemmoughnieh) May 16, 2022