فنانون يعايدون نانسي عجرم بيوم ميلادها

الوكيل الإخباري-يصاف اليوم عيد ميلاد الفنانة اللبنانية المتميزة نانسي عجرم فسارع العديد من النجوم لمعايدتها .

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منهم الفنانة نجوى كرم التي كتبت على صفحتها: عقبال المية.. ان شاء الله كل سنينك الجاية بتحملك السعادة والصحة والنجاح.



Nchallah sniinik l jeeyi bte7mellik l sa3aadi wel so77a wel najee7 😘

Happy Birthday 3a2beel l miyyi,Nchallah sniinik l jeeyi bte7mellik l sa3aadi wel so77a wel najee7 😘Happy Birthday @NancyAjram May 16, 2022

من ناحيته كتب الفنان وسام الأمير: أتمنى لك في عامك هذا عمراً مديداً وقلباً سعيداً ونجاحاً محققاً وليس بعيداً..

كل سنة وأنت بالف خير

وكتب الممثل اللبناني باسم مغنية : عيد ميلاد سعيد صديقتي العزيزة.