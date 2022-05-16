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الإثنين، 16-05-2022 02:22 م

فنانون يعايدون نانسي عجرم بيوم ميلادها

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الوكيل الإخباري-يصاف اليوم عيد ميلاد الفنانة اللبنانية المتميزة نانسي عجرم فسارع العديد من النجوم لمعايدتها .

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منهم الفنانة نجوى كرم التي كتبت على صفحتها: عقبال المية.. ان شاء الله كل سنينك الجاية بتحملك السعادة والصحة والنجاح.

 

من ناحيته كتب الفنان وسام الأمير: أتمنى لك في عامك هذا عمراً مديداً وقلباً سعيداً ونجاحاً محققاً وليس بعيداً..
كل سنة وأنت بالف خير

 


وكتب الممثل اللبناني باسم مغنية : عيد ميلاد سعيد صديقتي العزيزة.

 




 

 


 

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