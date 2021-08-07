فنانون يعزون برحيل الفنانة دلال عبد العزيز

الوكيل الإخباري - بعد إعلان وفاة الممثلة المصرية دلال عبد العزيز انهالت التعليقات المعزية بالنجمة القديرة من قبل الوجوه المعروفة وذلك عبر صفحاتهم على وسائل التواصل الإجتماعي .



الممثلة اللبناني ماغي بو غصن:

"الرحمة لروح الجميلة راحت لتجتمع بشريك العمرالعزاء لعائلتها وللصديق حسن الرداد وايمي ودنيا وكل محبيها"



الفنان هاني شاكر:

"إنا لله وإنا اليه راجعون الفنانه الكبيره والصديقه الغاليهفي ذمه الله ربنا يرحمها ويصبر اولادهاواهلها واحبائها في كل مكان ويدخلها فسيح جناته أمين يا رب العالمين"



الممثل المصري عمرو دياب:

"خالص عزائي لوفاة الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، رحمها الله والهم العائلة الصبر والسلوان."



الممثل المصري محمد هنيدي:

"البقاء لله في الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز ربنا يرحمك ويصبر الاسرة يارب"



الممثل المصري هاني رمزي:

"البقاء لله فى وفاه الفنانه الكبيره دلال عبد العزيز الله يرحمها ويعزى بناتها ويصبر قلوبهم وعزائى لكل جمهورها فى مصر والعالم العربي"



الممثلة المصرية سمية الخشاب:

طانا لله وانا اليه راجعون،البقاء لله في الفنانه الكبيره وحبيبه الكل دلال عبدالعزيز ،الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته امييين كل العزاء والمواساه لبناتها الغاليين وكل الاسره ."



الفنان اللبناني عامر زيان:

"الله يرحم الممثلة الكبيرة دلال عبد العزيز تعازينا لكل اهل مصر وعائلتها"



الإعلامي اللبناني ريكاردو كرم:

"نشيد الحب" هي أغنية لسيدة الغناء الفرنسي إديت بياف تتناول فيها فصول الحب بجنونه وشغفه وانكساراته وانتصاراته وتختم قائلةً أنّ الرب يعيد لمّ شمل العشاق مهما باعدت بينهما المسافات… تذكّرتها الآن مع رحيل الفنانة التي استعجلت باللحاق بحب حياتها سمير غانم. وداعاً."



الممثل المصري نبيل الحلفاوي:

"الجميلة الطيبة المعطاءة لطف الله بها بعد طول معاناة. رحم الله العزيزة دلال عبد العزيز وأنزلها الجنة. وصادق الدعاء لأسرتها بالصبر والسكينة."



الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني:

"انا لله وان إليه راجعون في الجنة ان شاء الله مع حبيب عمرها خالص العزاء لدنيا وايمي ورامي وحسن ربنا يصبركم"



الفنان المصري أحمد جمال:

"راحت لحبيبها الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز في ذمة الله انا لله وانا اليه راجعون ربنا يرحمهم و يغفرلهم و يسكنهم فسيح" جناته



الممثل المصري رامز جلال:

"لا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يرحمها ويغفر لها ويجعل مثواها الجنه ويبدل سيئاتها حسنات ويجعل قبرها روضه من رياض الجنه، وينزلها منازل الشهداء والصدقين والصالحين وحسن اولئك رفيقا... اللهم امين يارب"



الممثلة المصرية منة شلبي:

"انا لله و انا اليه راجعون ..خبر حزين لا نملك الا القبول بقضاء الله اعزي كل العايله الفنيه و اخواتي دنيا و ايمي في وفاه الوالده الغاليه العزيزه دلال عبد العزيز نسالكم الفاتحه ..في الجنه و نعيمها اللهم صبر البنات و الاصدقاء و الاحباب اللهم الصبر يا رب نسالكم الفاتحه"



الممثل المصري شريف رمزي:

"إن لله و إن إليه راجعون ربنا يرحمك و يصبرنا كلنا علي فراقك رحلت أطيب و أغلي و أجمل الناس حتوحشينا و عمرنا ما حننساكي يا رب إرحمها و إجمعنا بيها في الجنة يا أرحم الراحمين وداعاً النجمة الكبيرة دلال عبد العزيز"



الشاعر المصري تامر حسين :

"البقاء لله ربنا يرحمها ويصبركم على فُراقها"



المخرجة المصرية بتول عرفة :

"لا حول ولا قوة إلا بالله الفنانة دلال عبد العزيز فى ذمة الله و الله الواحد مش عارف يكتب ايه ولا يقول ايه ربنا يصبر دنيا و إيمى على وجع القلب دا إنا لله و إنا إليه راجعون نسألكم الدعاء بالمغفرة و الرحمة"



الشاعر المصري خالد تاج الدين :

"البقاء لله ربنا يرحمها ويغفرلها ويصبر بناتها وكل أحبابها على فراقها الفنانه دلال عبد العزيز في ذمة الله"



الملحن المصري وليد سعد:

"البقاء والدوام لله في الفنانه القديره دلال عبد العزيز وخالص التعازي للاسره الكريمه ربنا يرحمها ويغفرلها يارب ويرحم امواتنا جميعا"



المخرج اللبناني سعيد الماروق:

"إنا لله وإنا إليه راجعون كل التعازي لعائلتها وبناتها دنيا وإيمي سمير غانم ولكل الوسط الفني المصري والعربي الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة"

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المصدر - الفن