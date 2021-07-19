فنانون يهنئون نوال الزغبي بعد خروجها من المستشفى

الوكيل الإخباري - بعد أن أقلقت محبيها ومتابعيها والوسط الفني على وضعها الصحي، نتيجة دخولها المستشفى أمس إثر عارض صحي بعد إحيائها حفلاً في سوريا، وجّه العديد من الفنانين والفنانات التهنئة للفنانة اللبناني نوال الزغبي بسلامتها متنمين لها الشفاء العاجل والصحة الدائمة.

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وكتبت مايا دياب لنوال في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي: “الحمدلله على السلامة ويا رب تكون عرضية”.





وكتبت كارمن لبس: “الحمدلله عسلامتك نوال”.







كما كتب ناجي الأسطا: “الف الحمدلله على سلامتك”.





من جهته كتب هشام بولس: “بطلة يا زغبيييييي ألف الحمد الله عالسّلامة وما تشوفي إلّا الصحّة”.





وكتب أيضاً تامر حسين: “سلامتك الف سلامة”.



بالإضافة الى وليد سعد، الذي كتب: “الف الف سلامه عليكي”.



وكانت نوال طمأنت المحبين والمتابعين والفنانين على وضعها الصحي، وكتبت في صفحتها الخاصة: “الحمدالله صرت احسن ومرقت على خير خرجت من المستشفى ! شكرا لكل شخص اطمن عني بحبكن كتير”.





المصدر - هاشتاقات