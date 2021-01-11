فنان تركي شهير يتحدث العربية في مسلسله الجديد ويثير الجدل.. شاهد

الوكيل الاخباري - وثق مقطع فيديو من المسلسل التركي "رامو" ظهور بطله الفنان مراد يلديريم وهو يتحدث اللغة العربية في الحلقة الـ 27، وأثار حالة من الجدل بين المتابعين.

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وفي الوقت الذي نال يلديريم إشادة من جمهوره، كونه يتمتع بقاعدة شعبية كبيرة بين المتابعين العرب.



وكان من بين التعليقات: "رامو يتكلم عربي احسن من اللي جايبينهم على اساس انهم عرب" و "اي بالضبط لحد الان ما فهمت سيناريو العراق يعني نهائيا ماله داعي بس حاطينه كذا، الوادي غير يدخل السياسه وسيناريوهات كثير، ياليت يركزون على المافيا باسطنبول".



ومن بين الردود الإيجابية: "حلقة كالعّاده عظيمة، كل حلقة تفاصيل قوية شخصية رامو إعجاب كبير جدًا لها أحداث العراق فيها والبروفيسور، والقفلة بنشوف فيها حدث قوي". وحلقه حلوه من بدايتها لين نهايتها والله خلص فيهم الكلام من سيناريو ومن كل شيء اهم شيء رامو ينقذ نفسه بنفسه".



في غضون ذلك قال متابعون إن الممثل مراد يلديريم يجيد اللغة العربية كونه متزوجا من ملكة جمال المغرب إيمان الباني، التي ساعدته كثيرًا في إتقانها.



يشار إلى أن قصة المسلسل تدور حول "رامو" الرجل الشجاع الذي يعيش مع عائلته في حي فقير مليء بالمشاكل في أضنا. ويقرر إنهاء هذا الظلم مهما كلف الثمن. حتى تجد عائلته المعاملة التي تستحقها.



وينوي رامو التمرد على العائلة التي يعملون لصالحها، إلا أن مجلس عائلته لا يسمح بهذا، مع ذلك يتحرك رامو بالرغم من عائلته ويشعل أول فتيل لنار التمرد، بينما يتقدم رامو نحو هدفه خطوة بخطوة، يرتكب صديقه المقرب بوز خطأ يقلب كل خططه رأساً على عقب، وبسبب الخطأ الذي ارتكبه صديقه العزيز سيواجه رامو أصعب قرار في حياته.





شاشة نيوز

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