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الخميس، 25-08-2022 04:39 م

فنان تركي وابنته يتعرضان لحادث سير مروع ومحاولات لانقاذه .. فيديو

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الوكيل الإخباري-تعرض الفنان التركي ابراهيم تاتلس، اليوم الخميس، لحادث سير في مدينة بودروم التركية.

وذكرت وكالات تركية، إن تاتلس أراد الخروج من بودروم وفي أثناء ذلك تعرض لحادث سير مما أدى إلى إصابته بجروح. مشيرة إلى عدم معرفة حالته الصحية لغاية الآن.

وأفادت بأن تاتلس قام باصطحاب ابنته الصغيرة معه ولا يعرف مصيرها إلى الآن”.

وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس  مقطع فيديو يظهر تعرض الفنان التركي القدير إبراهيم تاتلس لحادث سير مروع.

وقد تعرض الفنان التركي ابراهيم تاتلس الى حادث بانحراف سيارته عن الشارع الى الوادي.

وأدى الحادث إلى تهشم سيارته بشكل كبير. ما تناقل الكثير من الأنباء التي تتحدث عن حقيقة وفاة ابراهيم تاتلس بحادث سير.

ووفق وسائل الإعلام فإن الفنان التركي المشهور في العالم العربي، إبراهيم تاتليس، وبسبب الحادث علق داخل سيارته.

وتعمل فرق الإسعاف والإطفاء على إنقاذه هو وابنته التي كانت معه خلال وقوع الحادث.

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