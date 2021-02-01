فنان شاب شهير في قبضة العدالة بتهمة حيازة الممنوعات!.. صور

الوكيل الاخباري - أصدرت محكمة الجنايات في دبي قراراً بحبس مغني الراب السعودي المعروف باسم "الدايلر" لمدة 6 أشهر بتهمة زراعة نبات القنب الذي يتم استخدامه من أجل إنتاج مادة الحشيش المخدرة.

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وعثرت السلطات في مكان إقامته على 3 غرسات من هذا النبات وعلى جهاز يستعمله من أجل زراعتها كما على كمية من المخدر.



كذلك وجهت إليه تهمة أخرى هي تسهيل التعاطي لمراهقة مثلت أمام محكمة الأحداث.

ويشار إلى انه تم إلقاء القبض عليه مع شاب وفتاتين. وذكر موقع "الإمارات اليوم" في تقرير له أن المتهم الأول وهو الدايلر أكد أن المتهم الثاني في القضية هو الذي أحضر الشتلات إلى الشقة وأنه اشترى البذور من شخص أثناء حضوره إحدى الحفلات.



وأضاف أنه لم يكن يعلم أي معلومات عن البائع. كما اعترف بتزويد المتهمة الرابعة بالمخدر. وأوضح أنها "حدث دون الثامنة عشرة". كما نقل الموقع أن متهماً آخر في القضية أفاد بأن مخدر الحشيش المضبوط في شقة الدايلر عائد إليه وأنه اشتراه من أحد الأشخاص بمشاركة مقابل مبالغ مالية جمعوها معاً.







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