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الجمعة، 13-08-2021 06:10 م

فنان شهير يحرم والدته من ثروته.. والسبب صادم

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الوكيل الإخباري- كشف المخرج الهوليوودي االأسطوري كوينتن تارانتينو رفضه توريث والدته اي جزء من ثروته البالغة حوالي 120 مليون دولار.

وقال في تصريحات إعلامية أن والدته أيّدت أساتذته المدرسيين في آرائهم حول عدم جدارته في أن يصبح كاتباً، محاولةً صده عن تحقيق طموحاته الفنية.

وأكّد انه قرر لهذا السبب في صغره، منعها من نيل اي حصة من ثروته عندما يصبح مشهوراً، وهو ما حصل.

وأوضح تارانتينو أنه مدّ والدته بالأموال عندما واجهت مشكلة مع مصلحة الضرائب، لكنه شدّد على عدم منحها أموالاً إضافية لتنفقها على وسائل الترفيه.

واشار إلى أنه لم يشتري لها منزلاً أو سيارة حديثة.

وقال تارانتينو: "هناك عواقب لما يقوله الأهالي لأبنائهم، عليك أن تتذكر عواقب لهجتك الساخرة معهم وما تعنيه بالنسبة لهم".

ومن ابرز أفلام تارانتينو: Pulp Fiction وReservoir Dogs وDjango Unchained وKill Bill.

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المصدر: لها

 




 

 


 

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