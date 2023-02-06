الإثنين 06-02-2023
الوكيل الاخباري

المجلس القضائي: 20259 شخصًا ارتكبوا جرائم إلكترونية خلال 4 سنوات

وكلاء السياحة: إلغاء وتأجيل رحلات من الأردن إلى تركيا اليوم بسبب الطقس

الخارجية تعزي تركيا وسوريا بضحايا الزلزال وتعلن خط ساخن للاردنيين

الأمين العام لجامعة الدول العربية يعزي الشعب السوري

وفاة شخص إثر سقوط سقف بناء قيد الانشاء في لواء بني كنانة

بدء نقل مياه فيضان سد وادي شعيب وتحويلها للجزء الجنوبي من قناة الملك عبد الله

ماسك يعرض المساعدة على تركيا

استشهاد 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال في أريحا

تركيا: إلغاء رحلات جوية وتعليق الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية

اجتماع نيابي مغلق أمام الإعلام.. وهذه تفاصيله

الإثنين، 06-02-2023 11:24 ص

فنان شهير يروي لحظات صعبة عاشها جراء الهزة الأرضية

63e08afb4236045a0e220194


الوكيل الإخباري- كشف الفنان المصري حسني شتا، عن تفاصيل اللحظات التي عاشها جراء الهزة الأرضية القوية في لبنان الناتجة عن زلزال قوي ضرب تركيا.

وكتب شتا في تغريدة عبر "تويتر": "قمت من النوم افتكرت اني دايخ وانا قاعد في الفندق اكتشفت بعد ثواني ان الفندق بيتهز جامد واللبس في الدولاب بيتهز جامد والتليفون والاجهزة بتتحرك طلعت البلكونة لقيت المبنى بيتمرجح يمين وشمال استشهدت وطلعت وكلمت صحبي كان نايم صحيته وجريت على الاسانسير ونزلت لقيت الناس وقفة تحت".


وأضاف: "وواقفين في الشارع حالا ..ربنا يستر ..الكلام دة في لبنان".

وضرب زلزال بقوة 7,8 درجات، فجر اليوم الاثنين جنوب تركيا قرب مدينة غازي عنتاب (جنوب شرق) وفق المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي.

وقد شعر بارتداداته القوية الناس في لبنان وسوريا وقبرص. 

 

روسيا اليوم

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
294416_original

هاني رمزي يوضح موقفه من انتقادات الجمهور

2

دنيا سمير غانم تتخذ هذا القرار قبل رمضان !

127-163121-ahlam-asala-twitter_700x400

صور- تغييرات جمالية اعتمدتها النجمات مع بداية 2023

5410576-1452905008

أول ظهور لخطيب نادين نسيب نجيم يطلب يدها للزواج -فيديو

BeFunky-collage-2023-02-04T152303.309

شام الذهبي توجه رسالة مؤثرة لوالدتها

c5f1fb55-756f-4465-a67d-09a48540d498

بعد إثارته الجدل بتصريحاته الأخيرة .. ماذا قال هاني شاهين عن نقابة الفنانين ؟