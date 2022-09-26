فنان عالمي يكشف عن الأمنية الأخيرة لمايكل جاكسون قبل وفاته

الوكيل الإخباري-يقول الفنان الأمريكي أيكون إنه كان يناقش مع الفنان العالمي مايكل جاكسون خططًا لفتح عدد من المدارس التي تركز على الموسيقى في جميع أنحاء إفريقيا، والتي خرجت عن مسارها بشكل مأساوي مع وفاة ملك البوب.



وتحدث أيكون عن مفهوم ابتكره هو و جاكسون في ذلك اليوم، فكانا يريدان تزويد الطلاب بالأدوات والبنية التحتية والمشورة الصناعية لصقل مهاراتهم لأنه كان هناك، ولا يزال، الكثير من المواهب غير المكتشفة في إفريقيا.

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إنما توفي مايكل في عام 2009 قبل أن يتمكن هو وأيكون من البدء في أي مدرسة، لكنه يقول إنه شيء لا يزال يريد تحقيقه في المستقبل.

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