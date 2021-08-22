الأحد 22-08-2021
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الأحد، 22-08-2021 11:22 ص

فنان عربي شهير يتحول إلى عامل محطة بنزين في كندا - فيديو

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الوكيل الإخباري - نشر الفنان اللبناني أمير يزبك فيديو يظهره وهو يملأ خزان وقود إحدى السيارات بالبنزين، وقال أمير في الفيديو أنه يعمل في إحدى محطات البنزين في كندا، هيدي أحلى من الفن، هيدي مصلحة درجة أولى، عم بشتغل بكندا عالطرمبة، وشرف لإلي.

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وذكر أمير أن في البلدان التي تحترم نفسها كـ كندا على حد وصفه، من يريد أن يملأ خزان وقود سيارته كله له الحق بذلك.


وفي نهاية الفيديو وجه أمير تحية للبنانيين، وقال أن الفيديو عبارة عن رسالة بسيطة عن الدول "اللي بتحترم حالها.

 

 

 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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