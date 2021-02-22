فنان كويتي يثير ضجة بعد إصابته بكورونا أثناء تلقيه اللقاح.. صورة

الوكيل الاخباري - أثار الفنان الكويتي، مشاري البلام، ضجة كبرى بعد إصابته بفيروس "كورونا" المستجد أثناء تلقيه اللقاح المضاد له.

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وكان البلام كشف قبل أيام عن إصابته بالفيروس خلال تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح.



وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، فقد تم إيداع البلام الى غرفة العناية المركزة بإحدى المستشفيات إثر تعرض صحته لبعض المضاعفات.



وأعلن مشاري البلام إصابته بفيروس "كورونا" بعد تلقيه اللقاح المضاد له عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي.



وقال في منشور له: "لا تنسوني من دعائكم الحمد لله على كل حال ومشكورين أهلي والفنانين والجمهور الوفي الحبيب على السؤال، وكل ما حدث هو أنه أثناء التطعيم أصبت بكورونا، قدر الله وما شاء فعل، وسامحوني لا أستطيع الرد على الاتصالات".

يشار إلى أن مشاري البلام كان منشغلا بتصوير عدد من الأعمال الفنية قبل إصابته بالفيروس التاجي، ومنها مسلسلات "البعد عنها غنيمة" و"بيت الذل" و"الوصية الغائبة".

سبوتنيك

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