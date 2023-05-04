الخميس 04-05-2023
الوكيل الاخباري

الغذاء والدواء: إتلاف 1500 كغم من أسماك يمنع استيرادها إلى المملكة

تتويج الملك تشارلز: دليل شامل لمراحل الحفل ومراسم التتويج

الأردنية تبحث التعاون الأكاديمي مع المغرب

الملك والملكة يغادران إلى لندن لحضور مراسم تتويج ملك بريطانيا

بيسكوف يتحدث عن رد فعل روسيا على هجوم الكرملين

الرئاسة الفلسطينية تدين استشهاد 3 فلسطينيين وحداد وإضراب شامل في نابلس

شركة دخان ترفع أسعار منتجاتها من 5 - 15 قرشا

الأشغال: بدء أعمال صيانة جسر عين الباشا الأحد المقبل

الجغبير: القطاع الصناعي في الأردن الأكثر تشغيلا للأيدي العاملة

المياه : تخزين السدود 44,5 % بطاقة 125 مليون م3 من سعتها التخزينية

الخميس، 04-05-2023 01:06 م

فنان مصري آخر يلحق بمصطفى درويش -صورة

62b469b24c59b770a4437e39


الوكيل الإخباري- صُدم الوسط الفني المصري بوفاة الفنان شريف فاروق بشكل مفاجئ، الثلاثاء، عن عمر 46 عاما، ليلحق بزميله مصطفى درويش الذي توفي الإثنين عن عمر 43 عاما.

وأعلن أدهم فاروق عبر "فيسبوك" نبأ وفاة شقيقه شريف فاروق.

اضافة اعلان


وقال أبو بكر الميرغني ابن عمة الفنان الراحل، لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الأسرة في انتظار تقرير الصحة لتحديد سبب الوفاة المفاجئة.

وشارك عدد كبير من الفنانين ومخرجي المسرح في مصر في نعي فاروق عبر مواقع التواصل، وكذلك نعته الهيئة العربية للمسرح في الإمارات عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك".


وشريف من مواليد 29 مارس عام 1977 بمحافظة الأقصر جنوبي القاهرة، وتخرج في كلية السياحة والفنادق، لكنه كان موهوبا في التمثيل.

وفضل الفنان الراحل أن ينمي موهبته بالدراسة، فالتحق بمركز الإبداع الفني التابع لوزارة الثقافة المصرية لدراسة التمثيل، وتخرج منه ثم اتجه للتمثيل المسرحي.
وكانت أهم أعمال فاروق مشاركته في مسرحيات "الطوق والأسورة"، و"أحدب نوتردام" و"صانع السعادة"، و"العادلون".

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
66

فيديو - الفنان السقار يهدي ولي العهد أغنية بمناسبة زفافه

وو

وفاة الفنان اللبناني إيلي شويري عن 84 عاما

img-20230228-102920-1677573008-621x430

ماريتا الحلاني تروي تفاصيل علاقتها بخطيبها وموعد زفافهما

433486_0

بعد نجاح "تحت الوصاية"... 3 أفلام لمنى زكي في السينما

266919-مصطفي-درويش-(1)

شاهد -صورة من جنازة مصطفى درويش تثير ضجة .. والصحفيين في مصر تصدر بيان

10877991-347421665

نانسي عجرم تبتكر طريقة جديدة للاحتفال بميلادها مع محبّيها-فيديو

أخبار متعلقة
1041133664_0_0_3935_2214_2072x0_60_0_0_4af4570ca3ea57997f3f387a23175385

حقيقة وفاة عادل امام

WhatsApp Image 2023-05-01 at 13.14.09

وفاة الفنان المصري مصطفى درويش

WhatsApp Image 2023-04-30 at 15.45.00

نادين الراسي تنهار بعد سماع صوت شقيقها جورج.. وتكشف لاول مرة كيف تلقت الخبر-فيديو

iIjex

حقيقة وفاة حسام تحسين بيك

7

أمنية محمد قنوع تتحقق بعد وفاته -فيديو

FtNwYgfXoAISMzj

وفاة الفنان الكويتي فيصل بوغازي بعد صراع مع المرض