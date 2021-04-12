فنان مصري شاب يتصدر قائمة الأعلى أجرا في رمضان بـ40 مليون جنيه

الوكيل الاخباري - تصدّر فنان مصري شاب قائمة الفنانين الأعلى أجرا في شهر رمضان، بعد حصوله على 40 مليون جنيه، عن مسلسله خلال موسم رمضان 2021.



وقالت وسائل إعلام مصرية إن "الفنان محمد عادل إمام وصل أجر مسلسله "النمر" هذا الموسم لـ40 مليون جنيه في الشركة المنتجة ليكون هو الرقم الأعلى في شهر رمضان المقبل، وذلك بعدما نجح خلال الموسم الماضي في تقديم مسلسل "هوجان".



وأحداث المسلسل تبدأ مع محمد إمام، ثم يظهر "النمر"، وتحاول الشخصيات الموجودة في الصاغة التوصل إليه وترصد مكافآت لمن يقبض عليه، ويشترك في بطولة المسلسل مع محمد إمام، هنا الزاهد، ونرمين الفقي، ومحمد رياض، وأحمد عبد الله محمود، وبيومي فؤاد، وأحمد خالد صالح، وإيناس كامل، وعلاء مرسي.

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وكانت تقارير مصرية كشفت عن القائمة الكاملة لأجور الممثلين والممثلات المشاركين في سباق دراما رمضان 2021، الذي يشهد هذه المرة منافسة أكثر من 20 مسلسلا تلفزيونيا.



وبحسب ما ذكره موقع "الموجز"، فقد أعلنت شركات الإنتاج في مصر والمملكة العربية السعودية تخفيض عدد المسلسلات هذا العام مقارنة بالعام الماضي، بعدما كانت قد تخطت رقما قياسيا، نحو 40 مسلسلا، خاصة مع ارتفاع أجور الممثلين وباقي تكلفة الإنتاج مؤخرا، وضيق الوقت قبل حلول شهر رمضان، وعدم جاهزية عدد من المسلسلات للمنافسة هذا العام.



وأشار إلى أن الميزانية الإجمالية لمسلسلات رمضان للعام الجاري وصلت إلى قرابة مليار جنيه مصري، سواء التي ستذاع على القنوات الفضائية والمحلية في مصر وكذلك الفضائيات العربية.

سبوتنيك