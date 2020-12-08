فنان مصري شهير يترك التمثيل ويعمل 'بائع هواتف'.. شاهد

الوكيل الاخباري - قال الفنان المصري أحمد فتحي إنه اضطر لترك التمثيل والعمل كـ"بائع تلفونات"، لأنه لم يتمكن من إطعام زوجته.

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وأشار الفنان الكوميدي أحمد فتحي، إلى أنه واجه صعوبات كبيرة في بداية حياته،

وجاءت تصريحات أحمد فتحي، في مقابلة تلفزيونية، قال فيها: "بدأت التمثيل في المسرح عام 1997، ولكني في عام 2005 واجهت ظروف مادية صعبة واضطررت للانقطاع عن التمثيل".

وأوضح أحمد فتحي بقوله: "كنت قد تزوجت ولم أتمكن من إطعام زوجتي، فاضطررت إلى السفر خارج مصر، والعمل كبائع تلفونات".



وتابع فتحي، قائلا: "لم أكن أرغب أن تستمر معاناتي المادية، وكثرت الضغوط من حولي واضطررت للسفر خارج البلاد".



وأكمل بقوله: "كانت لحظة صعبة تركت حلمي ورائي وركبت الطائرة في أصعب لحظة مررت بها في حياتي".



وقال أحمد فتحي: "أنا عاشق للتمثيل، لكني لا أعرف أي شيء مما يحدث في الوسط، فمثلا لا أحب أن أقول لأي شخص أن يقوم بتشغيلي في عمل وما إلى ذلك من أمور".



وأكمل: "من يفقد إيمانه بنفسه يضل الطريق، ووجدت الناس تنظر لي نظرات غريبة، فقررت العودة من السفر بعد 11 شهر فقط، لم استطع التحمل، وقلت لنفسي: اعمل ما تحبه حتى لو ستموت، وتمكنت في النهاية من تحقيق حلمي".







سبوتنيك

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