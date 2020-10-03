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السبت، 03-10-2020 01:14 م

فنان مصري شهير يتعرّض لأزمة صحية ويدخل العناية المركزة

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الوكيل الإخباري _ كشف شقيق الفنان المصري فايق عزب عن تعرضه لوعكة صحية، دخل على أثرها غرفة العناية المركزة في أحد المستشفيات في منطقة الدقي، أمس الجمعة ، وقد طالب متابعيه الدعاء له.

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وقد كشفت زوجته نادية عزب تفاصيل حالته الصحية، قائلةً: "أنا قمت من النوم لقيت باب الشارع مفتوح، فاتخضيت وافتكرت إنه نزل ونسى الباب مفتوح، فروحت أقفله فلقيت فايق مرمى على الأرض وراسه متعلقة بين البابين، وتقريباً عشان حصل من مدة كبيرة فحصل تأثير على الفقرات".


وأضافت: "أجرينا الأشعة المقطعية وأظهرت أن الغضروف ضغط على النخاع الشوكى وتسبب ذلك في توقف حركة يديه وقدميه، بالإضافة إلى أن التحاليل أظهرت بعض المتاعب وربنا يشفيه"، ومن المقرر أن يخضع فايق عزب لصورة الرنين المغناطيسى، وعلى أساسها يشخّص الطبيب حالته، ويقرّر ماذا إذا كان يحتاج الى جراحة أو سيخضع للعلاج فقط.


المصدر : لها 

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