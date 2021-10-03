فنان مصري شهير يعلن إصابته بفيروس كورونا

الوكيل الإخباري - أعلن الفنان المصري القدير عبد العزيز مخيون، أمس السبت، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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وقال مخيون في تصريحات خاصة لصحيفة "الوطن" المصرية، إن أعراض الفيروس ظهرت عليه قبل أيام، حيث أجرى الفحوصات جاءت نتيجتها إيجابية، مضيفا أن حالته الصحية مستقرة ويتماثل للشفاء حاليا.



وأبدى مخيون سعادة بالغة إزاء "حالة الحب" التي لمسها من المكالمات الهاتفية التي تلقاها للاطمئنان على حالته، مؤكدا أنه سيغادر المستشفى فور تحسن حالته بشكل كامل.



ولد الفنان عبد العزيز مخيون في مدينة أبو حمص بمحافظة البحيرة عام 1943، والتحق بمعهد الفنون المسرحية ثم تعلم الموسيقى، وبعد ذلك أنشأ مسرح الفلاحين، ليقوم عليه بإخراج أعمال مسرحية فتحت له الآفاق، وزادته خبرة في أن يكون ممثلا شاملا.

روسيا اليوم