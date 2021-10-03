الأحد 03-10-2021
الوكيل الاخباري

السيوطي لـ برنامج الوكيل : خصم 30% عند دخول منتجع حمامات ماعين و الأطفال مجانا

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة فتاة عشرينية في إربد

وفيات الأحد 3/10/2021

أسعار الذهب الأحد 3/10/2021

المكسيك تسجل 7369 إصابة جديدة بكورونا و614 وفاة

قائمة محدثة بأكثر الدول تضررا من وباء كورونا

السيوطي لـ برنامج الوكيل : منتجع حمامات ماعين الأكثر مقصدا من السياح بالعالم - صور

ارتفاع إصابات كورونا النشطة في الأردن

تصدير 93 ألف طن من سماد الداب خلال شهر أيلول الماضي

الإعلان عن نتائج انتخابات مجلس الشورى في قطر والنساء يفشلن في دخوله

الأحد، 03-10-2021 07:58 ص

فنان مصري شهير يعلن إصابته بفيروس كورونا

م


الوكيل الإخباري - أعلن الفنان المصري القدير عبد العزيز مخيون، أمس السبت، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

اضافة اعلان


وقال مخيون في تصريحات خاصة لصحيفة "الوطن" المصرية، إن أعراض الفيروس ظهرت عليه قبل أيام، حيث أجرى الفحوصات جاءت نتيجتها إيجابية، مضيفا أن حالته الصحية مستقرة ويتماثل للشفاء حاليا.


وأبدى مخيون سعادة بالغة إزاء "حالة الحب" التي لمسها من المكالمات الهاتفية التي تلقاها للاطمئنان على حالته، مؤكدا أنه سيغادر المستشفى فور تحسن حالته بشكل كامل.


ولد الفنان عبد العزيز مخيون في مدينة أبو حمص بمحافظة البحيرة عام 1943، والتحق بمعهد الفنون المسرحية ثم تعلم الموسيقى، وبعد ذلك أنشأ مسرح الفلاحين، ليقوم عليه بإخراج أعمال مسرحية فتحت له الآفاق، وزادته خبرة في أن يكون ممثلا شاملا.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
czo3MDoiaHR0cHM6Ly93d3cuYWxxdWRzLmNvLnVrL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIxLzEwLzEzLTctNzMweDQzOC0xLmpwZyI7

تكريم الممثلة جين فوندا بجائزة إنسانية من جمعية النساء في السينما

1045863

انطلاق الدورة الـ 30 لمهرجان البحرين الدولي للموسيقى

820212592334418482413

بعد ان غاب عن الزفاف.. والد نور مقداد في أول رد على عدم قبوله بالوليد مقداد - صورة

10

توفيق الدلو يشعل مهرجان جرش بصوته الراقي - صور

338136_0

ياسمين صبري تشارك متابعيها بأحدث ظهور لها - صور

3ipj-20-730x438

مُعجبة تتحدى نجوى كرم بالـ الدوم تاك - فيديو

أخبار متعلقة
حمادة

تعرُّض أسرة الفنان حمادة هلال لحادث سير

هيبه

وفاة فنان مصري في حادث سير