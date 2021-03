فنان مصري شهير يعلن إصابته بكورونا للمرة الثانية!.. صور

الوكيل الاخباري - رغم أن الأطباء أكدوا أنه من الصعب إصابة الشخص مرتين بكورونا خلال ستة أشهر من الإصابة الأولى، إلا أن المطرب "أبو"، كسر تلك القاعدة حيث أعلن عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، إصابته للمرة الثانية بفيروس كورونا، حيث كتب موضحا " Positive for the second time".

وكان "أبو" قد أصيب بفيروس كورونا من قبل واعتذر عن حفلات رأس السنة التي كان من المقرر المشاركة في إحيائها. وكتب وقتها عبر صفحته الرسمية على "إنستغرام: "إلى جمهوري العزيز أعتذر عن عدم قدرتي على إحياء حفلة الليلة نظرًا لظروف مرضي بعدوى كورونا، وسوف نتواصل على ميعاد الحفلة القادمة إن شاء الله.. كل سنة وأنتم واللي بتحبوهم في صحة وسعادة".







