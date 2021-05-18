الثلاثاء 18-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

مياه عجلون توقف الضخ من عين القنطرة احترازيا

مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال - بث مباشر

اعلان صادر عن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

بلدية الطفيلة تنفذ حملات رقابية على المحلات التجارية

الملك يبحث مع السيسي وماكرون جهود وقف العدوان على غزة

مقتل مستوطنين وإصابة جندي بصواريخ أطلقت من غزة

خلية الأزمة : أكثر من مليوني مسجّل على منصة تلقي اللقاح

29 ألف شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا بالعقبة

إضراب فلسطين .. التاريخ يعيد نفسه

بورصة عمّان تغلق تداولاتها على 7.4 مليون دينار

الثلاثاء، 18-05-2021 03:43 م

فنان مصري شهير يعلن اعتزاله الفن.. صور

9998859888


الوكيل الاخباري - قال الفنان المصري، مجدي صبحي، إنه يعتزل الفن بشكل نهائي، بعد سنوات طويلة من العمل الفني المتنوع.

اضافة اعلان

وعبر صفحته بموقع فيسبوك أكد الفنان المصري أنه بعد تفكير طويل قرر اعتزال الفن نهائيا، وذلك بعد تقديمه "أعمالا محترمة سيذكرها تاريخ الفن المحترم وكان آخرها مسرحية سيرة حب".


ونقل موقع مصراوي تصريحات مجدي صبحي، التي شكر فيها أساتذته بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ومن وقفوا إلى جانبه على مدار 40 عاما من تاريخه الفني.


وأكد صبحي أنه أبلغ نقيب الممثلين في مصر أشرف زكي بقرار اعتزاله الفن.
وأوضح صبحي أنه سيعيش حياة جديدة يتمنى فيها أن "يحسن الله خاتمته".



سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
47220210419110917917

مي عمر ترد بشأن تنازلها عن أجرها في مسلسل 'نسل الأغراب' لحل أزمة زوجها!

yossra1

الفنانة يسرا تتضامن مع القضية الفلسطينية

cgbhdcfhb

فيديو - بكاء أروى على القضية الفلسطينية يعرضها الى هجوم !

6366326-1174586346

تفاصيل تُكشف للمرة الأولى عن إصابة أحمد عز بفيروس كورونا!

5344

تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم: يحتاج علاجاً مكثفاً

E1gmVZsWUAEqoh6-1140x700

حريق ضخم يلتهم مقهى فنان سعودي شهير ووفاة شخصين.. شاهد