فنان مصري شهير يعلن اعتزاله الفن.. صور

الوكيل الاخباري - قال الفنان المصري، مجدي صبحي، إنه يعتزل الفن بشكل نهائي، بعد سنوات طويلة من العمل الفني المتنوع.

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وعبر صفحته بموقع فيسبوك أكد الفنان المصري أنه بعد تفكير طويل قرر اعتزال الفن نهائيا، وذلك بعد تقديمه "أعمالا محترمة سيذكرها تاريخ الفن المحترم وكان آخرها مسرحية سيرة حب".



ونقل موقع مصراوي تصريحات مجدي صبحي، التي شكر فيها أساتذته بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ومن وقفوا إلى جانبه على مدار 40 عاما من تاريخه الفني.



وأكد صبحي أنه أبلغ نقيب الممثلين في مصر أشرف زكي بقرار اعتزاله الفن.

وأوضح صبحي أنه سيعيش حياة جديدة يتمنى فيها أن "يحسن الله خاتمته".







سبوتنيك