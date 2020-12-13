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الأحد، 13-12-2020 02:39 م

فنان مصري شهير يفقد البصر وإجراء جراحة خطيرة.. صور

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الوكيل الاخباري - كشف الفنان المصري صبري عبد المنعم عن عملية جراحية بعينيه في أحد مستشفيات القاهرة، لإعادة البصر إليه بعد فقده لفترة مؤقتة.

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وأكد أنه تماثل للشفاء وعاد يرى بعينيه مرة أخرى، موضحًا أنه كان مصاباً بحالة مرضية نادرة تفقده الرؤية بشكل مؤقت منذ طفولته، ولكن بعد إجراء العملية الجراحية أصبح بصحة جيدة، ويعد الجمهور بتقديم عدد من الأعمال الفنية الجديدة خلال الفترة المقبلة.


يذكر أن النجم المصري كان قد أجرى عملية جراحية في القلب، بأحد مستشفيات القاهرة، وتماثل للشفاء.

وشارك صبري في عدد من الأفلام السينمائية مع كبار المخرجين والفنانين مثل "الحريف، البداية، البيضة والحجر، الجبلاوي، جوبا، الشبح، على جنب يا أسطى، لمح البصر والراجل الغامض بسلامته"، ووصل رصيد الفنان صبري عبد المنعم في مشواره الفني ما يقارب الـ500 عمل ما بين السينما والمسرح والدراما التلفزيونية.


يذكر أن آخر ما قدمه صبري عبد المنعم في السينما كان فيلم "قلب الأسد" مع الفنان محمد رمضان، وظهر فيه بدور كفيف، ليكشف فيما بعد انه كان فاقداً البصر بالفعل في أثناء التصوير.



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