فنان مصري شهير يوضح قصة بيع أثاث منزله - صورة

الوكيل الإخباري - قال الفنان أحمد عبد العزيز، إن الفن الرديء يطرد الفن الجيد، وهناك أسباب كثيرة تقف وراء ذلك، أهمها أن الفن الرديء سهل وسلس وغير مكلف.



وأضاف عبد العزيز، خلال حوار تلفزيوني: "أستطيع تأليف 15 أغنية تافهة ملهاش أي معنى وملهاش أي علاقة بالشعر ولا بالغناء، ولكن إذا أردت أني ألّف أغنية لها علاقة بالشعر والغناء من الناحية الفنية فالموضوع محتاج وقت ومجهود".

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وأضاف: "الفن الرديء والفن الجيد يتساويان في الربح، ولهذا الفن الرديء أكثر ربحاً لأنه أسهل وأقل تكلفة، الفن الرديء بيتسلق، وإحنا عايزين نرجع لورا عشان نتقدم، لازم نشوف إحنا كنا فين ونستمد من الماضي ما يساعدنا على التقدّم للأمام".



وتابع قائلاً: "علينا أن نستلهم من أعمال توفيق الحكيم ونجيب محفوظ وطه حسين وعباس العقاد، ونستلهم من موسيقى عبد الوهاب والقصبجي ومحمد فوزي، ونعيد أعمال السينما المصرية في نسخ جديدة القديم كان فيه قيمة".



ورداً على شائعة "بيعه عفش البيت"؛ قال أحمد عبد العزيز: "الكلام ده طبعاً مش حقيقي، ربّنا مبيسبش حد من غير عشا، وأحياناً بقبل أحسن الأدوار الوحشة المعروضة عليّ، حتى لو مش مبسوط أوي وبعمله من ورا ضهري، لكن بعمل كده لأني مضطر".





المصدر - لها