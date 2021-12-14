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الثلاثاء، 14-12-2021 01:49 م

فنان مصري مشهور يدخل في غيبوبة

مصر ٣


الوكيل الإخباري - تعرض الفنان المصري الكبير، عادل الفار، لوعكة صحية أدخلته العناية المركزة بأحد المستشفيات، بعدما دخل في غيبوبة.

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وقال شادي عادل، نجل الفنان المصري: "والدي موجود في العناية المركزة منذ 3 أيام بسبب غيبوبة كبدية".


وأضاف شادي عادل الفار: "منذ 3 أيام فجأة لسان والدي تقل وأعصابه شدت، ودخل في غيبوبة، وذهبنا به على الفور إلى المستشفى، وأمر الطبيب بوضعه على الأكسجين داخل العناية المركزة،، مشيرا إلى أنه أحيانا يفيق من الغيبوبة وتعود له مرة أخرى، طالبا الدعاء من الجمهور.


ولم تكن هذه المرة هي الأولى التي يصاب فيها الفنان بغيبوبة كبدية، فكانت المرة الأولى في شهر فبراير الماضي، وكشفت ابنته إيمان وقتها، تطورات حالته الصحية بعد دخوله العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى بمدينة نصر.


ويعد عادل الفار من مواليد 20 ديسمبر 1961، وشارك فى العديد من الأعمال الفنية، مثل "هيستيريا" و"شجيع السيما" و"زكية زكريا في البرلمان"، ومن أهم مسلسلاته "الكومي" و"صاحب السعادة"، وظهر مؤخرا في مسلسل "الفتوة" الذي قام ببطولته الفنان ياسر جلال.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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