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الجمعة، 12-03-2021 01:12 م

فنان مصري يتراجع عن تصريحاته السابقة بشأن برنامج رامز جلال الجديد

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الوكيل الاخباري - تراجع مطرب المهرجانات علي قدورة، اليوم الخميس، عن تصريحاته السابقة بشأن مشاركته في برنامج رامز جلال الجديد المذاع في رمضان 2021، كاشفا أنه طلب عدم إذاعة الحلقة الخاصة به.

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وقال قدورة عبر بث مباشر، من خلال حسابه الرسمي بـ"فيسبوك": "بالنسبة للايف بخصوص مشاركتي ببرنامج رامز جلال، أنا كنت بهزر".


وأضاف "أنا أصلا يا جماعة مشاركتش وكنت بهزر بجد، وكل الناس عارفة إني بهزر".

يذكر أن علي قدورة كشف عن مشاركته برنامج رامز جلال الجديد في رمضان 2021، مؤكدا أنه يحمل اسم "رامز مريض نفسي" وأنه طالب بعدم إذاعة الحلقة الخاصة به.

وقال إن "رامز جلال استضاف عددا كبيرا من نجوم المهرجانات، مؤكدا أنه علم بعد عودته أن إدارة البرنامج منحت البعض مكافآت مالية، بينما هو قام بالتصوير مجانا".


وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأسبوع الماضي، صورة خاصة ببرنامج الفنان المصري رامز جلال، الجديد، الذي ينتظر الجمهور عرضه خلال موسم رمضان 2021، بعنوان "رامز مريض نفسي".


سبوتنيك

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