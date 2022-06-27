فنان مصري يتصدر الترند بعد خضوعه لعملية جراحية في القلب -صورة

الوكيل الإخباري-خضع الفنان محمد ثروت لعملية جراحية في القلب، وقد جرى تثبيت دعامة في قلبه وهو حالياً بصحة جيدة، وقد خرج من العناية المركزة مؤخراً.

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وكشف أحمد ابن الفنان المصري محمد ثروت، أن عملية والده قد تمت بنجاح، وهو بحالة مستقرة وأضاف من خلال مداخلة في برنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل عبر قناة "cbc"، أن والده سيسافر خارج مصر في الأسابيع القادمة، لاستكمال رحلة علاجه بعد خروجه من المستشفى.



كما وهنأه عدد من الفنانين، بعد نجاح العملية، على رأسهم نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، حيث وجه له رسالة قال فيها: " اخي الحبيب وصديقي العزيز الفنان الكبير محمد ثروت الف حمد الله على سلامتك ومبروك نجاح العملية وتمنياتي لك بسرعة وتمام الشفاء العاجل ان شاء الله".

وتصدر أخبار الحالة الصحية للفنان محمد ثروت تريند مواقع التواصل للاطمئنان على صحته خلال الساعات الماضية.







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