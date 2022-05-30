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الإثنين، 30-05-2022 11:45 ص

فنان مصري يتعرض لأزمة قلبية مفاجأة -صورة

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الوكيل الإخباري- تعرض الفنان المصري نادر أبو الليف لأزمة قلبية مفاجأة و تم نقله في حالة طارئة إلى أحد مستشفيات الإسكندرية، ووضعه في العناية المركزة .

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وطمأن الفنان محبيه على حالته الصحية اليوم الاثنين، وقال إنه لا زال موجوداً في العناية المركزة، حيث يخضع للعلاج.

 

وعن موعد خروجه من المستشفى، قال أبو الليف :"بأمر الله خارج بكرة ودعواتكم، وشكر كل الأشخاص الذين دعموه في أزمته الصحية هذه، بحسب جريدة "الوطن" المصرية.


وكان الفنان نادر أبو الليف تعرض لأزمة صحية مفاجئة أثناء عرضه مسرحية "عنبر 7" في الإسكندرية.

 




الفن

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