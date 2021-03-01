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الإثنين، 01-03-2021 12:32 م

فنان مصري يثير ضجة بتعليق وصورة مع الراحل يوسف شعبان.. شاهد

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الوكيل الاخباري - نشر الفنان المصري صلاح عبد الله، صورة جمعته بالفنان الراحل يوسف شعبان وبصحبتهما الشقيقتان دنيا وإيمي سمير غانم كشف من خلالها كواليس آخر صورة التقطها مع الفنان الراحل.

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وكتب النجم المصري عبر حسابه على "فيسبوك"، معلقاً على الصورة بقوله: "من سنتين وشهرين وفي حفل قنوات النيل، دنيا وإيمي شدوني عشان أقعد معاهم، وأول ما شفته قمت وقلت لهم هروح أسلم على الأستاذ، قالولي خدنا معاك والنبي، وكان اللقاء الأخير يا سيدي أرجوكم الفاتحة والدعاء للجميل الأصيل الكبير القدير المحسن الممتاز الرائع العملاق الفنان يوسف شعبان".

 

وكان الفنان يوسف شعبان قد رحل عن دنيانا أمس عن عمر ناهز الـ90 عاما، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، وسوف تشيع جنازة الفنان الراحل اليوم من داخل المستشفى الذي توفي فيه ليدفن في مقابر العائلة بأكتوبر.

 


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