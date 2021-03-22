فنان مصري يرد لأول مرة على أنباء بتر قدمه وهروبه من المستشفى.. شاهد

الوكيل الاخباري - خرج الفنان المصري، شريف الدسوقي، عن صمته، ورد على حالة الجدل الكبيرة التي أثارتها أنباء عن بتر قدمه وهروبه من المستشفى.

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ونفى الدسوقي، خلال فيديو له، "جملة وتفصيلا الأخبار التي أفادت أنه يعاني من مشكلة صحية في قدميه وأن الأطباء أصروا على ضرورة بترها في أسرع وقت"، مؤكدا أنه "لم يصب بأي ضرر على الإطلاق".



وأضاف: "أنا تواصلت مع الدكتور أشرف زكي، بسبب الأخبار التي نشرت، وأكد لي أنه سينفي ذلك، أنا حقيقي مصدوم، يعني إيه أقوم من النوم ألاقي أخبار دخول شريف المستشفى وفور علمه بقرار الطبيب المعالج بتر إحدى قدميه هرب من المستشفى ولا يزال أهله يبحثون عنه حتى يعود!".



وأكد الدسوقي، أنه يقيم حاليا مع شقيقه الأكبر بالإسكندرية، ولا صحة لما يتم تداوله، حول دخوله مصحة نفسية قائلا: "أنا زي الفل وبصحة جيدة وأهلي كلهم حولي"، لافتا إلى أنه يشرف على أعماله بنفسه ويجري يوميا "بروفات" لأحد مشروعاته الفنية الجديدة بحي بحري بالاسكندرية، مناشدا الجميع "التزام الدقة في نشر الأخبار" بشأنه.

وتعرض شريف دسوقي مؤخرا إلى أزمات خاصة بعد عدم حصوله على مستحقاته عن أحد أعماله الفنية، وصدور حكم قضائى أولي بحبسه بسبب عدم سداد أحد الأقساط، ويقضي الحكم بالسجن عامين وغرامة 2000 جنيه، بعد أن تقدم صاحب عقار في محافظة الإسكندرية بدعوى قضائية ضده، يتهمه فيها برفض سداد باقي مستحقات مالية خاصة بشقة اشتراها منه.



وأفاد صاحب العقار أن شريف دسوقي لم يسدد القسط الأخير عليه، وهو 250 ألف جنيه، الذي كان من المفترض دفعه في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.



وكان الفنان المضري، شريف دسوقي، تعرض خلال الفترة الماضية لأزمة خلاف مع منتج فيلمه الأخير "وقفة رجالة"، الأمر الذي جعله يهدد بالانتحار.





سبوتنيك

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