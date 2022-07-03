الأحد 03-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

نحو 1500 سائح أجنبي يزورون البترا يوميا ويوجد حاليا 3 آلاف غرفة فندقية

5.13 مليار خسائر شركة الكهرباء الوطنية

الأردن يقدّم التعازي لإيران بضحايا الزلزال

ورشة حول الرعاية غير الملائمة للاطفال الايتام

الأوقاف : البعثة الإرشادية للحجاج تواصل عملها

وزير التخطيط يلتقي جمعيتي البنوك و رجال الأعمال لمناقشة مسودة تنظيم البيئة الاستثمارية

توقع ارتفاع أسعار الأضاحي قبل يومين من عيد الأضحى

شركس يعلق على ارتفاع اصابات كورونا في الاردن

تكريم الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم في الطفيلة

حاجة ميناء العقبة نحو 800 عامل والموجودة الآن قرابة 2370 عاملا

الأحد، 03-07-2022 06:45 ص

فنان مصري يعود من غيبوبة استمرت عاماً كاملاً

2


الوكيل الإخباري - عاد فنان مصري شهير من غيبوبة استمرت عاماً كاملاً.
وأكد المطرب إيمان البحر درويش أنه بخير، ولكنه يعاني مضاعفات إصابته بجلطة في المخ.

اضافة اعلان


وقال، خلال مكالمة مسجلة مع الإعلامي محمد الغيطي، إنه دخل في غيبوبة على مدى عام كامل، واعداً جمهوره بأنه سيظهر بعد التعافي ويتحدث معهم.
من جهته، كشف الغيطي أنه تحدث مع إيمان البحر وكان في طريقه لإجراء جلسة علاج طبيعي، وظل يتحدث معه مدة طويلة.


وأوضح، خلال برنامجه أمس «تقدر مع الغيطي» على شاشة قناة «الشمس»، أنه قام بتسجيل جزء من المكالمة بناء على موافقة من الفنان الكبير، حتى يطمئن الجمهور عليه، بعد شائعات كثيرة تم تداولها.


وأكد الغيطي أن إيمان البحر درويش، النقيب الأسبق للمهن الموسيقية المصرية وحفيد الموسيقار سيد درويش، كان مختفياً منذ فترة بالفعل، وكان في غيبوبة بسبب عملية في المخ.


يُذكر أن المطرب إيمان البحر درويش أُصيب بجلطة في المخ في نوفمبر من عام 2017، وتم نقله إلى مستشفى خاص بمدينة الإسكندرية، وخضع لجراحة عاجلة لوقف النزيف، ولكن تدهورت حالته الصحية، ما اضطر الأطباء إلى إجراء جراحة أخرى له.


وتم إيداعه العناية المركزة لحين استفاقته من الغيبوبة، وبعد مغادرته المستشفى ظل محتجباً عن الأضواء للخضوع لعلاج طبيعي مكثف لاستعادة القدرة على الغناء والحركة مجدداً.

 

البيان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
8322421_1627745493

شكران مرتجى تستعيد ذكرياتها مع إيهاب توفيق والأخير يعلق

4542330_1656826865

جوني ديب ملزم بدفع 38 ألف دولار للمحكمة لهذا السبب !

04_529200_large

اصابة فنان مصري بارز بكورونا

khaled

الموت يغيب شقيقة الفنان الراحل خالد صالح

2016_4_3_15_59_46_816

حفل للفنان عبد الله الرويشد في الكويت

22-06-22-532357370

ياسمين صبري بطلة مسلسل "الزواج سم قاتل"