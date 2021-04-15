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الخميس، 15-04-2021 11:46 ص

فنان مصري يكشف حقيقة معرفته بمقلب رامز جلال!

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الوكيل الاخباري - كشف الفنان المصري أحمد سعد حقيقة معرفته بمقلب رامز جلال عندما كان الضحية الأولى لبرنامج المقالب "رامز عقله طار"، وذلك في تصريح صحافي قال فيه: "لم أكن أعلم بأن هذا البرنامج يخص مقلب رامز جلال، فأنا سافرت للسعودية من أجل المشاركة في موسم الرياض الترفيهي، وقد جاءتني الدعوة من الهيئة بشكل رسمي، وهو ما جعلني لا أتخيل أن يكون هذا مقلباً لرامز جلال، والذي أضحكني كثيراً ردود الفعل بعد عرض الحلقة".

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وشهدت حلقة أحمد سعد العديد من المواقف الطريفة، ففي البداية تمكّن من السيطرة على توازنه بصعوبة في لعبة كرة الماء، قبل أن يشترك مع حسن عسيري في مباراة Paintball، شارك فيها رامز أيضاً دون أن يشعر به الضيف، وتمكّن من خلف ستارة من تسديد ضربة أزعجته فاشتكى من هذه اللعبة.


وأفلت رامز جلال بأعجوبة من عقاب أحمد سعد، الذي فقد أعصابه وانفجر غاضباً بعد علمه بالمقلب، ليشتبك مع رامز بقوة، لكن فريق عمل البرنامج تدخّلوا لإنقاذ رامز جلال من ثورة غضب أحمد سعد... وفي النهاية اعتذر رامز من ضيفه أحمد سعد.


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