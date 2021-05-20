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وفاة الفنان المصري سمير غانم

الخميس، 20-05-2021 08:34 م

فنان مصري يكشف عن مفاجأة بشأن وفاة سمير غانم.. صورة

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الوكيل الاخباري - كشف الفنان المصري حسن الرداد عن مفاجأة بشأن وفاة الفنان الكبير سمير غانم الذى رحل عن عالمنا مساء اليوم الخميس.

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ونعى الرداد وهو زوج الفنانة إيمي سمير غانم، الفنان الراحل عبر حسابه بـ"فيسبوك"، قائلا "إنا لله وإنا اليه راجعون.. وداعا حمايا الغالي وأطيب إنسان قابلته في حياتي، أرجو قراءة الفاتحة على روحه الطاهرة والدعاء له بالرحمة إن شاء الله".

وكشف عن مفاجأة حيث قال.. ملحوظة: الوفاة ليست بسبب كورونا.

وكانت وسائل إعلام قد ذكرت أن الفنان سمير غانم، قد دخل الرعاية المركزة قبل أيام، إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا، لاسيما وأنه يُعاني من مشاكل صحية في الكلى.

يذكر أن سمير غانم، من مواليد 15 يناير 1937، هو ممثل كوميدي مصري، تخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة "ثلاثي أضواء المسرح" الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.

 


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