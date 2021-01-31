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الأحد، 31-01-2021 02:16 م

فنان مصري يكشف لأول مرة مكالمة عادل إمام التي غيرت حياته.. فيديو

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الوكيل الاخباري - روى الفنان المصري، ماجد الكدواني، لأول مرة، المكالمة المؤثرة التي تلقاها من الزعيم عادل إمام في وقت صعب، وغيرت حياته.

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وقال ماجد الكدواني، في برنامج "سهرانين"، "كنت قاعد في البيت لوحدي، منور النور وباصص في السقف، فوجئت باتصال من رقم غريب مميز جدا، ودفعه شيء ما بداخله ليرد، وعرّفه المتصل بأنه الفنان عادل إمام، فحاول التركيز في الصوت لعله يكون مقلبا.

 

وأوضح الكدواني، أن "عادل إمام نصحه بنصيحة طلب منه التمسك بها، وهي التركيز في التمثيل فقط وترك السوق لتضعه في المكان الذي تريده فيه، وعدم الاهتمام بالإنتاج أو التوزيع أو قاعات السينما الكبيرة أو الصغيرة، وأخبره عن الصعوبات التي واجهها أول أفلامه "البحث عن فضيحة" في السينما، وكيف كانوا قبل "مدرسة المشاغبين" يعرضون أحيانا على صالة خالية، ونصحه بألّا ييأس أبدا".



سبوتنيك

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