فنان مصري يودع جمهوره قبل دخول العمليات.. صور

الوكيل الاخباري - أعلن الفنان أحمد صادق، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن خضوعه لعملية جراحية بالقلب، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الفترة الماضية.

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وكتب: "بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله، وفى معية الله ورسوله، جراحة قلب مفتوح، وتغيير 4 شرايين، تاجية دعواتكم، الى اللقاء لو كان في العمر بقية".



يُذكر أن أحمد صادق، جسد دور "علي المغازي"، في مسلسل "سوق العصر"، الذي عُرض عام 2001، وحقق شهرة واسعة من خلال هذا المسلسل، من بطولة الراحل محمود ياسين وأحمد عبد العزيز وهادي الجيار ونهال عنبر وأحمد سعيد عبد الغني.



وبدأ صادق حياته الفنية بدور فى مسلسل "أهلا بالسكان" ١٩٨٤، ثم تابع مسيرته التلفزيونية الناجحة فى العديد من المسلسلات ومنها "ليالي الحلمية" ١٩٨٨ ، "بوابة الحلواني"١٩٩٢ ، " أهالينا "١٩٩٦ ، "الناس فى كفر عسكر" ٢٠٠٣، "الكبير قوى" ٢٠١٣.







لها

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