الأحد 15-11-2020
الوكيل الاخباري

العايد: نتائج مبشرة تدعو للتفاؤل حول لقاح كورونا

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

أسعار الذهب الأحد 15/11/2020

وفيات الأحد 15/11/2020

منخفـض قبرصـي يؤثــر على المملكة اليوم

انتهاء حظر التجول الشامل في المملكة

تعليق الدوام في تربية الرمثا وعدد من المدارس لتسجيل اصابات كورونا

مدير الحسين للسرطان يوضح للوكيل : استقبلنا 720 حالة خلال الحظر الشامل

الحموري للوكيل : 98 اصابة بكورونا في العناية الحثيثة

مسؤول ملف كورونا للوكيل : عدم الالتزام بالتعليمات أدى الى ارتفاع عدد الاصابات بكورونا




الأحد، 15-11-2020 10:07 ص

فنان مصري يودع جمهوره قبل دخول العمليات.. صور

surg-634x315


الوكيل الاخباري - أعلن الفنان أحمد صادق، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن خضوعه لعملية جراحية بالقلب، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الفترة الماضية.

اضافة اعلان

وكتب: "بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله، وفى معية الله ورسوله، جراحة قلب مفتوح، وتغيير 4 شرايين، تاجية دعواتكم، الى اللقاء لو كان في العمر بقية".


يُذكر أن أحمد صادق، جسد دور "علي المغازي"، في مسلسل "سوق العصر"، الذي عُرض عام 2001، وحقق شهرة واسعة من خلال هذا المسلسل، من بطولة الراحل محمود ياسين وأحمد عبد العزيز وهادي الجيار ونهال عنبر وأحمد سعيد عبد الغني.

وبدأ صادق حياته الفنية بدور فى مسلسل "أهلا بالسكان" ١٩٨٤، ثم تابع مسيرته التلفزيونية الناجحة فى العديد من المسلسلات ومنها "ليالي الحلمية" ١٩٨٨ ، "بوابة الحلواني"١٩٩٢ ، " أهالينا "١٩٩٦ ، "الناس فى كفر عسكر" ٢٠٠٣، "الكبير قوى" ٢٠١٣.




لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
4339298_1605380927

بعد إصابة روبرت باتينسون بـ كورونا.. فيلم باتمان في مأزق

173-150436-ahlam-asala-singing_700x400

بعد اشهر من القطيعة .. الصلح بين أحلام وأصالة

1025757_0

إصابة الفنان المصري يوسف اسماعيل بأزمة قلبية

1-1392640

وفاة كاتب مصري شهير عن عمر ناهز 81 عامًا

DST_1352995_1903766_202006182308279829

وفاة المخرج السعودي طارق ريري

بسمة-بوسيل

أول تعليق من تامر حسني على خبر انفصاله عن زوجته

أخبار متعلقة
20191109201822098

خطوبة شقيق الراحل هيثم أحمد زكي.. شاهد

3872791_1200x720

بعد غيابها لسنوات الفنانة جوانا ملاح تفاجئ الجمهور - فيديو

20201005_044357-507

تصريح للفنانة ياسمين صبري عن كورونا يثير الجدل

20180629124338458

مفاجأة من الفنان حمادة هلال لجمهوره.. فيديو

tv_studio_4_686238_original

وفاة مقدم برامج شهير في دار للرعاية.. صورة

201912302328359R2

إصابة الفنانة الكوميدية بدرية طلبة بأزمة صحية مفاجئة.. صورة