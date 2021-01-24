فنان يكشف لأول مرة عن الصحة العقلية والنفسية للفنان عمرو دياب!

الوكيل الاخباري - تحدث الشاعر الغنائي المصري، تامر حسين، لأول مرة عن الصحة العقلية والنفسية للفنان المصري عمرو دياب من واقع تعاونه معه في العديد من المواقف والأعمال الغنائية.

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ووصف تامر حسين عمرو دياب في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أمس السبت، بأنه "سوي نفسيا"، وواثق دائما في نفسه.



وأشاد تامر حسين بتصرف عمرو دياب معه والملحن عزيز الشافعي، في الحفل الغنائي الذي أحياه الجمعة في إمارة دبي الخليجية، عندما قدم لهما التحية أمام الجمهور الحاضر.



وقال في منشوره: "لماذا عمرو دياب في حتة تانية وتالتة عندي على الأقل بأخلاقه قبل فنه، وأبسط الأمثلة حفل أمس عندما قدمنا وقدم لنا التحية أنا وعزيز الشافعي كعادته وبذوقه المعروف".

وروى تامر حسين لفتة إنسانية من عمرو دياب هي: "عندما تعاونت معه في أغنية "اتعلموا" وشاهدني خلف المسرح ناداني مرة أخرى لكي يخبر الجمهور أنني من لحنت هذه الأغنية، وأعطاني الميكروفون مرة ثانية بعدما غنيت أغنية "قدام مرايتها"، وذلك لكي أغني مقطع من أغنية "يتعلموا" وظل يصفق لي، ويكفي فرحته التي كانت ظاهرة في عينيه بفريق عمله".



وعلق تامر حسين على الموقف قائلا: "ما يفعله عمرو دياب حقيقي قليل ونادر جدا، ويتطلب فنان سوي نفسيا وواثق من نفسه، قد تكون هذه التفاصيل التي رويتها بسيطة، لكن لها ألف معنى عند أي صانع عندما يشعر بمنتهى التقدير، وأنه مهم بالنسبة للمطرب الذي يعمل معه نفسيا وأدبيا ومعنويا".



وأحيا عمرو دياب حفلا غنائيا في استاد دبي الدولي، والذي شهد مفاجأة هي صعود أبنائه عبد الله وكنزي على المسرح واحتضنهما.

سبوتنيك

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