الأربعاء 29-09-2021
الوكيل الاخباري

أمن الدولة: الحبس 10 أشهر لوضاح الحمود وبراءته من 4 تهم

براءة المتهم اللبناني من جميع تهم قضية التبغ

مشروع حكومي جديد لتخفيف العبء عن محطة تنقية عين غزال

الخصاونة يغادر الى بيروت

حجاوي لـ الوكيل: يسمح لمرضى تسمم الدم بأخذ لقاح كورونا

مصدر أمني لـ الوكيل : شبهة جنائية بحادثة غرق سد الملك طلال

انقطاع المياه عن منطقة في عمان والوزارة تتابع

الداخلية تعلن عن وثيقة ضبط الجلوة العشائرية

الصحة تعلن أسماء الطلبة المرشحين للقبول في كليات التمريض والقبالة

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا- أسماء

الأربعاء، 29-09-2021 11:39 ص

فهرية أفجين تحقق نجاحا جديدا

التركية-فهرية-افجين


الوكيل الإخباري - أطلقت النجمة التركية فهرية أفجين الكتاب الأول لها ويحمل عنوان " نسخة أفضل من أنا"، وقد تلقّت فهرية عدد كبير من التهاني من قبل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

اضافة اعلان


وكانت وقَعت فهرية أفجين على بطولة الجزء الثاني من مسلسل "نهضة السلاجقة العظمى"، الذي يشارك فيه الممثل التركي باريش أردوتش، وقد كشفت الصحافة التركية عن صور ظهرت فيها وهي توقع على المسلسل.


وانتشرت ايضا اخبار انضمام فهرية أفجين لمسلسل "شقة الأبرياء"، الأمر الذي شكّل ضجة كبيرة بين الصحافة التركية، الا ان فهرية نفت هذا الخبر، و وصفته بالعاري من الصحة.

 

المصدر - الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
43278655-3-645x505-1

ابنة شقيق كاظم الساهر تخطف الانظار مجدداً بأحدث ظهور لها-صور

باسم ياخور وزوجته 11-2

باسم ياخور متهم بالتعالي وزوجته رنا الحريري ترد

499202007060443554355

فريق عمل مسلسل الآنسة فرح ينتهي من تصوير الجزء الثاني

742

إصابة حمدي الميرغني بفيروس كورونا - صورة

1

الفنان عيسى السقار يعيد ألق المسرح الشمالي في جرش - صور

سيرين-عبد-النور-وزوجها-مواقع-التواصل-1

شاهد ...سيرين عبد النور وعائلتها بصور مع الدلافين