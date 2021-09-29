فهرية أفجين تحقق نجاحا جديدا

الوكيل الإخباري - أطلقت النجمة التركية فهرية أفجين الكتاب الأول لها ويحمل عنوان " نسخة أفضل من أنا"، وقد تلقّت فهرية عدد كبير من التهاني من قبل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وكانت وقَعت فهرية أفجين على بطولة الجزء الثاني من مسلسل "نهضة السلاجقة العظمى"، الذي يشارك فيه الممثل التركي باريش أردوتش، وقد كشفت الصحافة التركية عن صور ظهرت فيها وهي توقع على المسلسل.



وانتشرت ايضا اخبار انضمام فهرية أفجين لمسلسل "شقة الأبرياء"، الأمر الذي شكّل ضجة كبيرة بين الصحافة التركية، الا ان فهرية نفت هذا الخبر، و وصفته بالعاري من الصحة.

المصدر - الفن