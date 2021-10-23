فوز فيلم ريش بجائزة أفضل فيلم بمهرجان الجونة - صور

الوكيل الإخباري - انطلقت فعاليات حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، مساء أمس الجمعة، بمشاركة عدد كبير من الفنانين في مصر والوطن العربي.

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وتم الإعلام عن الأفلام الفائزة بجوائز المهرجان، والتي تبلغ قيمتها المادية نحو 244 ألف دولار أمريكي.





والأفلام الفائزة هي:

فيلم «الرجل الأعمى الذي لم يرغب بمشاهدة تيتانيك» للمخرج تيمو نيكي، فاز بجائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم الروائي الطويل (نجمة الجونة وشهادة ومبلغ مالي قدره 50000 دولار أمريكي)



فيلم «غروب» للمخرج ميشيل فرانكو فاز بجائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم الروائي الطويل (نجمة الجونة وشهادة ومبلغ مالي قدره 25000 دولار أمريكي).



فيلم «هروب الرقيب فولكونوجوف» للمخرجين ألكسي تشوبوف وناتاشا ميركولوفا فاز بجائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم الروائي الطويل (نجمة الجونة وشهادة ومبلغ مالي قدره 15000 دولار أمريكي).



فيلم «ريش» للمخرج عمر الزهيري فاز بجائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي روائي طويل (نجمة الجونة وشهادة و مبلغ مالي قدره 20000 دولار أمريكي).







المصدر - نواعم

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