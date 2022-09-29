الخميس 29-09-2022
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الخميس، 29-09-2022 03:19 م

فيديو - أحمد السعدني: "أتمنى أن أتخذ نفس قرار والدي"

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الوكيل الإخباري-في مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" الذي يقدّمه الإعلامي رامي رضوان، قال الفنان أحمد السعدني إنه يشعر باليأس من السوشيال ميديا، موضحاً: "تعبت من الشائعات وأشعر باليأس من تصليح حال السوشيال ميديا".

وعلّق السعدني على عدم حضوره لتسلّم تكريم والده من "مهرجان القاهرة للدراما" قائلاً: "تعجبت من المذيع محمد الغيطي الذي تحدث عن أسباب عدم حضوري وكأنه يعرف أكثر مني مع كل احترامي وتقديري له، لكن ما قاله غير صحيح وأنا لم أذهب للمهرجان بسبب تعرّضي لوعكة صحية شديدة و"على يدك يا رامي أكيد مفتقدني فى الچيم".

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وعن رد فعل والده على التكريم، قال أحمد السعدني: "والدي متابع كل ردود الفعل، وسعيد جداً بتكريمه رغم أنني أرى أن التكريم متأخر، لكن كل الشكر لإدارة مهرجان القاهرة للدراما على هذه اللفتة الجميلة، ووالدي بيشكر الجميع، وهو قرر إنه يعيش حياته القادمة بعيداً عن الأضواء والأهم الضوضاء فهو قال "عايز أعيش في هدوء"، والحقيقة ده حقه وأنا بفكر أعمل زيه بعد هوس السوشيال ميديا والتريندات".

 

 

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