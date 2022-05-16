الإثنين 16-05-2022
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الإثنين، 16-05-2022 04:54 م

فيديو- أحمد العوضي يستعرض لياقته البدنية ومهاراته القتالية العالية

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الوكيل الإخباري-نشر الممثل المصري أحمد العوضي فيديو جديد على حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي ظهر فيه مستعرضاً لياقته البدنبة.

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وفي التفاصيل ظهر أحمد العوضي من داخل النادي الرياضي وهو يقوم بالتدرب على مهارات الدفاع عن النفس وطرح الخصم أرضاً.


وتفاعل المتابعون مع الفيديو وأثنوا على لياقته البدنبة ومهاراته القتالية العالية.
الجدير ذكره أن أحمد العوضي غاب عن الموسم الرمضاني الماضي، وذلك بسبب انشغاله بتصوير مشاهده في فيلم "البلدوزر"، وتحضيره للعمل.


فيلم "البلدوزر" الذي يقوم ببطولته أحمد العوضي، من اخراج طارق العريان.


 




 

 


 

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