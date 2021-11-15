فيديو - أصالة تتغزل بزوجها على المسرح وتتعرّض لموقف محرج

الوكيل الاخباري - أحيت الفنانة السورية أصالة نصري مساء الأحد حفلاً غنائياً على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات الدورة الـ30 من “مهرجان الموسيقى العربية”.

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وقدّمت أصالة اعتذاراً للجمهور لدى صعودها إلى المسرح بسبب تأخيرها عن موعد انطلاق الحفل، قائلةً: “بعتذر جداً على تأخيري عليكم لأول مرة بعملها في حياتي وقولت آجي على الميعاد لكن الدنيا زحمة وسياراتكم كتير برة”. واستقبل الجمهور أصالة بحفاوة كبيرة ومازحتهم قائلة: “حبوني اليوم وغازلوني كتير”.



وهتف أحد الحضور بصوت عالٍ قائلاً: “بحبك”… لتمازحه: “لو سمحت زوجي موجود وطّي صوتك”.



وأثناء الحفل، أهدت أصالة زوجها الشاعر العراقي فائق حسن، أغنية “الورد البلدي” قائلةً: “أنا خجولة وأنا بقول كده ولكن بهدي هذه الأغنية لرفيقي وحبيبي وزوجي”.



كما أعلنت ارتباكها على المسرح قائلة: “أنا مرتبكة في حد عنده ترمومتر عشان يقيس حرارتي؟ أنا شديت طرف فستان نيكولا جبران وقطعته لأني ست همجية”.



وقدمت أصالة خلال الحفل عدداً كبيراً من أغانيها القديمة والجديدة، كما بدّلت فستانها في منتصف الحفل حيث كانت ترتدي في البداية فستاناً باللون الفضي لترتدي آخر باللون الفوشيا.

المصدر : القدس العربي