السبت 03-12-2022
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السبت، 03-12-2022 12:36 م

فيديو .. أصالة تعتذر للمصريين بعد تصريحاتها الأخيرة

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الوكيل الإخباري-بعد الهجوم عليها بسبب تصريحاتها في آخر حفلة لها، والتي أقيمت في السعودية بموسم الرياض، دافعت المطربة أصالة عن نفسها خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، الذي يقدمه على قناة mbc مصر.

وقالت أصالة في مداخلتها: "مكانة مصر في قلبي مش محل نقاش مفيش شك في محبتي لمصر.. في الحفلة كنت حاسة بروحي بشكل كبير وكانت من أجمل الحفلات على المستوى الفني.. أنا عاطفية وأحب التعبير بالكلام والفعل".

وأضافت: "أنا بلدي مصر وولادي مصريين وعلاقتي بمصر ليست محل نقاش وكل أصحابي مصريين وبحبهم، لكن المصريين فهموني غلط".

وكانت أصالة قد أثارت حالة من الغضب والاستياء لدى الجماهير المصرية، بعد التصريحات الأخيرة التي أدلت بها خلال حفلها بالسعودية.

وقالت أصالة في الحفل: "تاريخي كله الفضل فيه للمملكة العربية السعودية والتي سأظل مدينة لها العمر كله".

وتسببت تلك التصريحات في توجيه الملحن حلمي بكر اللوم لأصالة معبراً عن استيائه، مؤكدًا أن مصر كانت ومازالت صاحبة الفضل على أصالة. "لها"

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