فيديو - أنغام تتألق في حفل "ليلة صوت الأرض" لإحياء ذكرى طلال مداح

الوكيل الإخباري- شاركت الفنانة أنغام ضمن الاحتفالية الفنية الكبرى التي أقامتها مساء أمس (الأربعاء) هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية تحت عنوان "ليلة صوت الأرض"، للاحتفال بمسيرة أيقونة الغناء السعودي والعربي الراحل طلال مداح.



وشهد مسرح محمد عبده في بوليفارد رياض سيتي تألق النجمة أنغام في تقديمها أغاني الفنان الراحل طلال مداح، وسط إعجاب الحضور.



وبدأ الحفل بفيلم تسجيلي عن بدايات طلال مداح، وظهر في الفيلم التسجيلي الفنان الراحل في جميع مراحل حياته الفنية حتى وفاته، كما تم عرض عدد من مقاطع الفيديو المسجلة من حفلاته في بداية مسيرته الفنية إلى نهايتها.



وشارك في إحياء الحفل النجوم محمد عبده وماجد المهندس وعبد المجيد عبد الله وعبادي الجوهري وأحلام وأصالة ولطيفة وهاني شاكر وسميرة سعيد.

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