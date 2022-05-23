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الإثنين، 23-05-2022 12:52 م

فيديو .. إعلامية كويتية توجه رسالة إلى محمد رمضان

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الوكيل الإخباري-وجهت الإعلامية الكويتية مي العيدان رسالة إلى الفنان محمد رمضان تعليقا على أزمته السابقة مع الطيار أشرف ابو اليسر، قائلة: «يا محمد خلي عندك شوية تواضع علشان الناس تحبك».

وأضافت «العيدان» خلال برنامجها «كشف حساب»: «يا ريت يا محمد رمضان أنه أنت يكون عندك شوية تواضع عشان الناس تحبك».

وذكرت الإعلامية أن الناس تتابع كل ما يصدر من أخبار لمحمد رمضان، وتترصد كل أعماله الحديثة وذلك لأنه يثير الجدل، وليس دليل على المحبة، واستندت الإعلامية على أن نسب مشاهدات أعمال رمضان لم تعد كما كانت من قبل في مسلسلاته، ووصفت حفلاته الأخيرة وتصرفاته بها بأنها غير مناسبة نهائيًا.

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وأوضحت العيدان أن الناس أحبت محمد رمضان لأنهم شعروا بالشبه بينهم، وأنه يختلف عن غيره، وهذا كان في بداياته التي ترك فيها بصمة، ويختلف عن الوضع الحالي، وتحدثت عن تأثر رمضان بمحمد زكي وقالت: «قهرته وأذيته وكسرت كثير من رصيدك في موضوع الطيارة».

وطلبت العيدان من رمضان على العلن أثناء حديثها أن يتوقف عن استفزاز الناس ويكتفي بهذا الحد، وعادت لتؤكد على «التواضع». وفقا لموقع مصراوي 

 


 




 

 


 

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