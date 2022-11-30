فيديو - ابنة أصالة نصري تضع حداً لمنتقدي تغيّر شكل والدتها

الوكيل الإخباري-من أكثر الأمور التي يمكن ملاحظتها في حياة أصالة، هو وجود عائلتها الدائم إلى جانبها، ومرافقتها في الكثير من الخطوات المهنية، وتحديداً حضور الحفلات الغنائية التي تحييها، مثلما حصل مؤخراً في حفل ليلة أصالة بموسم الرياض.



حيث حضر مع أصالة زوجها فائق حسن وشقيقها أنس نصري، بالإضافة إلى أبنائها آدم وعلي وشام الذهبي وزوجها أحمد هلال بالإضافة إلى شقيقها خالد اللذان التقيناهم حصرياً في كواليس الحفل.

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شام الذهبي أكدت في بداية لقائها مع ET عربي أنها تسعى جاهدة لتكون عند حسن ظن والدتها بها، وقالت: "بتستحق مننا إننا نكون ناجحين وشاطرين ومؤدبين وكويسين، وهي امرأة عظيمة وأنا ما عندي كلام أقدر عبر غير أنو أنا كلي إلها وحياتي كلها إلها".





وأبدت شام الذهبي إعجاباً كبيراً بصوت والدتها أصالة، مAيرة إلى أن صوتها أصبح أكثر تبلوراً مع العمر، وعقّبت: "صوتها كأنو تخمر مع العمر ومع الزمن، وصار ألمع وأحلى، هي بتمشي عكس الدنيا هي بتصغر وبتحلى وبتقوى".





وحول تعليقات المتابعين على الصور الأخيرة التي نشرتها أصالة، والتي كتبوا فيها بانها بدت أصغر من ابنتها، قالت شام الذهبي: "أكيد أصغر مني، هي دائماً روحها بيبي أنا بستمد منها الطاقة".



