فيديو احدث ضجة .. شيرين تشير بيدها لحسام حبيب من نافذة المستشفى

الوكيل الإخباري - مازال اسم شيرين عبدالوهاب متصدرًا عناوين الصحف والمواقع الإلكترونية وحديث الناس على السوشال ميديا بعد تعرضها للضرب و من ثم للاحتجاز من شقيقها داخل أحد المستشفيات على خلفية تنازلها عن البلاغات المتبادلة بينها وبين حسام حبيب عقب طلاقها بحسب التقارير.

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وأن النيابة استدعت العاملين في مستشفى الطب النفسي حتى يتم التحقيق معهم، ولكن حتى الآن لا يوجد أي جديد لكن تم التأكد من جود شيرين داخل المستشفى.

تواجد فريق ET بالعربي أمام المستشفى التي تتواجد بها شيرين، وظهرت وهي تشير من "شباك" غرفتها لطليقها حسام حبيب وللمنتجة سارة الطباخ الذين ينتظرون خارج المستشفى للإطمئنان على حالتها أول بأول، وكانوا ينادون باسمها وأشاروا لها أنهم سيقومون بإخراجها من المستشفى .

عقب واقعة ضرب شيرين ، قام المستشار ياسر قنطوس محاميها، بتحرير محضر إثبات حالة رقم 12436 لسنة 2022، إداري النزهة، ضد محمد عبد الوهاب شقيقها.





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