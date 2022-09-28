فيديو .. استقبال حاشد لتيم حسن وابطال فيلم الهيبة في عمان

الوكيل الإخباري-انطلقت مساء أمس الثلاثاء، عروض فيلم "الهيبة" بحضور أبطال الفيلم، الفنانين : تيم حسن، منى واصف، زينة مكي، ناظم عيسى، محمد عقيل والمخرج سامر برقاوي والمنتج صادق الصباح في العاصمة عمان .

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق استقبال حاشد لابطال فيلم الهيبه من خلال عرضه لأول مرة في الأردن .

ويشكل الفيلم محطة أخيرة، في مشوار العمل الفني الذي انطلق قبل خمس سنوات كمسلسل لاقى نجاحاً فنياً وجماهيرياً كبيراً طيلة سنين عرضه .