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الأربعاء، 28-09-2022 02:46 م

فيديو .. استقبال حاشد لتيم حسن وابطال فيلم الهيبة في عمان

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الوكيل الإخباري-انطلقت مساء أمس الثلاثاء، عروض فيلم "الهيبة" بحضور أبطال الفيلم، الفنانين : تيم حسن، منى واصف، زينة مكي، ناظم عيسى، محمد عقيل والمخرج سامر برقاوي والمنتج صادق الصباح في العاصمة عمان .

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق استقبال حاشد لابطال فيلم الهيبه من خلال عرضه لأول مرة في الأردن .

 

ويشكل الفيلم محطة أخيرة، في مشوار العمل الفني الذي انطلق قبل خمس سنوات كمسلسل لاقى نجاحاً فنياً وجماهيرياً كبيراً طيلة سنين عرضه .

 

 

 




 

 


 

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