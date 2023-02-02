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الخميس، 02-02-2023 03:37 م

فيديو- العريف نوري في باب الحارة يبكي حاله : عايش على الزيت والزعتر أنا وزوجتي

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الوكيل الإخباري- شكا الممثل السوري هاني شاهين ، نجم باب الحارة،  من سوء أوضاعه المادية، حيث اشار الى أنه يعيش وزوجته على الزيت والزعتر منذ شهر.

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وكشف هاني شاهين في تصريح مؤثر لانه لم يأكل سوى الزعتر و الزيت منذ ايام وقال "20 يومًا، والله العظيم، عايشين على الزعتر والزيت، والفواكه ما بعرفها من سنة".


وعن أوضاعه الصحية، أكد أنه "يعاني من مشكلة في السمع لا تُحل بسبب نقص تروية في الدماغ والقلب".


وأضاف شاهين: "ما بخفيك كنت عم أتدين ووصلت لدرجة ما عاد أقدر لأنه كثرت الديون وبعت سيارتي، وهذا جزائي أن كل شيء قدمته ببلاش، وجزائي بآخر عمري أموت شحادًا".


وتابع الفنان السوري: "أنا بزماني كان راتبي 25 ألفًا، وكان كيلوغرام اللحمة بـ15 ألفًا، فكيف بدو يعيش الفنان بقية عمره، إذا حق البيضة 900 ليرة".

 

 


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