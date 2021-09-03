الجمعة 03-09-2021
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الجمعة، 03-09-2021 12:14 ص

فيديو.. الكشف عن كواليس أغنية عمرو دياب اتقل

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الوكيل الإخباري - كشف الشاعر الغنائي تامر حسين كواليس تحضير أغنية "اتقل" التي طرحها عمرو دياب أخيراً، وذلك من خلال فيديو نشره عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" وظهر فيه الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم يقوم بالتوزيع الموسيقي للأغنية في الاستوديو على صوت شاعرها تامر حسين قبل وضع صوت "الهضبة" عليها.

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وعلّق تامر حسين على الفيديو قائلاً: "في الكواليس رااااجع وبما أن ده أخر أسبوع ف الصيف دي كانت أول قعدة ع الأغنية "إتقل" لحبيبي الفنان عمرو دياب كان عندك حق يا أحمد يا إبراهيم هتبقى هاوس الصيف... ألحان مدين بس كان مسافر وقتها، توزيع أحمد إبراهيم ماستر العبقرى أمير محروس".

 

وكان عمرو دياب قد تصدّر "ترند" موقع الفيديوهات "يوتيوب" بأغنية "اتقل" حين طرحها ضمن الحملة الدعائية لإحدى شركات المياه الغازية.

 

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