فيديو- تامر حسني يغني برفقة عمرو دياب لأول مرة

الوكيل الإخباري- منذ بداية الألفية الثالثة ومع سطوع نجم تامر حسني، وكانت الأخبار والشائعات دوما تجمعه بالنجم الكبير عمرو دياب، رغم أنه لم ينشر لهما صورا سويا أو تصريحات عدائية لأي منهما ضد الآخر، وأخيرا في 2023 اجتمع النجمين في صور وفيديوهات سويا.

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تواجد النجمان عمرو دياب وتامر حسني في حفل زفاف الفنان أحمد عصام، ونشر لهما لاعب الـDJ ياسر الحريري فيديو سويا، وتامر حسني يغني لأول مرة أغنية لعمرو دياب وهي "يا أنا يا لأ"، وبعد انتهاء الأغنية التف عمرو دياب لتحية العريس وبعده حسني والنجم مصطفى قمر.

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