السبت 04-06-2022
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السبت، 04-06-2022 01:26 م

فيديو .. تامر حسني يفاجئ جمهوره على المسرح

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الوكيل الإخباري-نشر الفنان المصري تامر حسني لحظات عاطفية مؤثرة جمعته مع عائلته خلال حفله في الجامعة الأميركية.

وقد شارك تامر حسني المتابعين مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي من الحفل أثناء اقتحام ابنتيه المسرح ،حيث احتضنتاه ووقفتا معه على المسرح، وبعدها نادى تامر حسني زوجته مصممة الأزياء بسمة بوسيل لتصعد إلى المسرح ليعانقها ويهديها أغنية : "بحبك".

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وعلّق تامر حسني على الفيديو، وقال :"حياة قلبي يا أمهم، ربنا يخليكي ليا و يخليلنا ولادنا و المرّة الجايه يكون استاذ آدم صاحي".


وأضاف: "من الحفلة العظيمة في الجامعة الأمريكية مليون شكراً لكل شباب الجامعه الراقي الجميل و كل ضيوف الجامعه الكرام و اتحاد الطلبه و المنظمين و كل من ساهم في نجاح الحفل".


وبدورها قامت بسمة بوسيل بنشر مقطعاً من ذات الحفل وعلقت عليه بعبارة "عائلتي هي كل شيء".


وكان قد طرح تامر حسني مؤخراً البرومو الرسمي لفيلمه الجديد "بحبك"، المقرر عرضه في عيد الأضحى المبارك وحصد أكثر من 5 مليون مشاهده عبر اليوتيوب.

 

 

 

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