فيديو-تعرف على تحديات النجوم على تيك توك .. ابرزهم عمرو دياب

الوكيل الإخباري-تجذب تحديات المشاهير على تيك توك جمهورًا كبيرًا من عشاق الوقوف أمام الكاميرا على منصات السوشيال ميديا، وانطلقت موضة التحديات منذ سنوات، لكنها زادت منذ عام 2020 حينما كان العالم يعاني من الإغلاق بسبب أزمة كورونا، وهو ما ساهم في زيادة عدد مستخدمي السوشيال ميديا بشكل عام وتيك توك بشكل خاص.



انضم العديد من الفنانين إلى فكرة التحديات على تيك توك سواء صناعتها أو المشاركة فيها، لكسب المزيد من المتابعين والترويج لأعمالهم، وفيما يلي تحديات المشاهير على تيك توك بأغانيهم الخاصة

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ميريام فارس قومي وقضيها انبساط

أطلقت ميريام فارس تحديًا على أغنية قومي والذي لاقى رواجًا لا عربيًا فحسب بل وعالميًا أيضًا وشارك فيه ملايين الأشخاص من حول العالم.



كما أطلقت تحدي تيك توك أمام الجمهور في أحد حفلاتها الغنائية على أغنية قضيها انبساط، وشرحت للجمهور تحدي الرقص على الأغنية قائلة إنه ليس هناك ما هو أجمل من صناعة التحدي أمام الجمهور على المسرح.





أحمد سعد صدقيني لو بإيدي

شارك أحمد سعد في أكثر من تحدٍ مثل: "بصوا الحركة دي" كما أنه أطلق تحديه من خلال أغنيته الخاصة أيضًا: "صدقيني لو بإيدي" والتي راجت رواجًا واسعًا بين مستخدمي الوطن العربي.







عمرو دياب .. محسود

وكان قد أطلق عمرو دياب تحديًا لجمهوره بعنوان غنيها، طالب فيها جمهوره بغناء أغنية محسود بأصواتهم، ولم يشارك فيها متابعوه وجمهوره فقط، بل شارك فيه عدد من النجوم أيضًا مثل رامي صلاح وأحمد جمال.



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