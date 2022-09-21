الخميس 22-09-2022
الوكيل الاخباري

النجار ترعى انطلاق فعاليات مهرجان صيف الزرقاء المسرحي

الكويت : 126 معلما أردنيا استوفوا شروط التعيين

زراعة الكرك تفتتح مدرسة المزارعين الحقلية حول تصنيع الألبان

جلسة نقاشية حول مخرجات رؤية التحديث الإقتصادي بإربد

لقاء تشاوري لتمكين المرأة بجامعة آل البيت

وزير العمل يطلع على تجارب المشاركين ببرنامج التشغيل الوطني بسحاب

بدء تشغيل مستشفى الايمان الحكومي الجديد بعجلون

الامن العام : العثور على جثة سيدة داخل منزلها في جرش

الملك يزور مقر مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك

الكسبي : الحكومة لن تتوانى عن تقديم أفضل الخدمات لمسافري جسر الملك حسين

الأربعاء، 21-09-2022 09:35 ص

فيديو-تعرف على تحديات النجوم على تيك توك .. ابرزهم عمرو دياب

1111111


الوكيل الإخباري-تجذب تحديات المشاهير على تيك توك جمهورًا كبيرًا من عشاق الوقوف أمام الكاميرا على منصات السوشيال ميديا، وانطلقت موضة التحديات منذ سنوات، لكنها زادت منذ عام 2020 حينما كان العالم يعاني من الإغلاق بسبب أزمة كورونا، وهو ما ساهم في زيادة عدد مستخدمي السوشيال ميديا بشكل عام وتيك توك بشكل خاص.

انضم العديد من الفنانين إلى فكرة التحديات على تيك توك سواء صناعتها أو المشاركة فيها، لكسب المزيد من المتابعين والترويج لأعمالهم، وفيما يلي تحديات المشاهير على تيك توك بأغانيهم الخاصة

اضافة اعلان

 

ميريام فارس قومي وقضيها انبساط 
أطلقت ميريام فارس تحديًا على أغنية قومي والذي لاقى رواجًا لا عربيًا فحسب بل وعالميًا أيضًا وشارك فيه ملايين الأشخاص من حول العالم.

@mngnzls
قومي قومي رقصي 💃🕺
♬ original sound - MONA

كما أطلقت تحدي تيك توك أمام الجمهور في أحد حفلاتها الغنائية على أغنية قضيها انبساط، وشرحت للجمهور تحدي الرقص على الأغنية قائلة إنه ليس هناك ما هو أجمل من صناعة التحدي أمام الجمهور على المسرح.

@ibodaaa #ميريام_فارس #myriamfares #موسم_الجيمرز #الرياض #fyp #قضيها_انبساط ♬ original sound - Ibodaaa


أحمد سعد صدقيني لو بإيدي 
شارك أحمد سعد في أكثر من تحدٍ مثل: "بصوا الحركة دي" كما أنه أطلق تحديه من خلال أغنيته الخاصة أيضًا: "صدقيني لو بإيدي" والتي راجت رواجًا واسعًا بين مستخدمي الوطن العربي.

@ahmedsaadofficial بص الحركه دي ياحلمي #احمد_حلمي #تحدي #الترند_الجديد @Ahmed Helmy ♬ original sound - Ahmed Helmy


عمرو دياب .. محسود

وكان قد أطلق عمرو دياب تحديًا لجمهوره بعنوان غنيها، طالب فيها جمهوره بغناء أغنية محسود بأصواتهم، ولم يشارك فيها متابعوه وجمهوره فقط، بل شارك فيه عدد من النجوم أيضًا مثل رامي صلاح وأحمد جمال.

ET بالعربي


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
Saad-Lamjarred_Facebook-@SaadLamjarred.Official

سعد لمجرد يوجه نصيحة لمتابعيه

4395396_1662704670

تفاصيل التجربة الكوميدية الأولى لـ دينا الشربيني

9049794_1640341661

"بالأحلام" للفنان ناصيف زيتون تحقق مليون مشاهدة

١-359-730x438-1-730x438

رسالة شكر من نادين الراسي لـ ماجدة الرومي بسبب شقيقها

6e7810c5a4d11fd3a48f8b1c0a5e54ad

بعد تعليق احلام بعدم رغبتها أن تكون أصالة .. رد مفاجئ من أصالة

255379_0

عادل امام يشارك صورة جديدة من مسرحية الزعيم